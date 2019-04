La número 5 de Pilar Marín, en 2015: “Del PP no quiero nada”

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Patricia Pelegrín aseguró además que llevaba “30 años votando al PSOE”

La número 5 de la candidatura del PP a la Alcaldía de Huelva en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, Patricia Pelegrín, no quería “nada” del Partido Popular hace solo cuatro años, concretamente el 9 de marzo de 2015, cuando la ex de UPyD lo dijo así de claro a través de su perfil de Facebook. “Del PP no quiero nada”, sentenció.

A través de esta publicación, que ha sido captada por nuestra sección de ‘Al Oído’, Pelegrín dijo mucho más. La ahora candidata a concejala del PP en la capital onubense aseguró además que llevaba “30 años votando al PSOE, pero ya se acabó”, añadió, eso sí, quien tenía claro entonces que tampoco quería nada del PP.

“LLevo 30 años votando al PSOE pero ya se acabó. Y del PP no quiero nada. ¿A dónde se llevan nuestro dinero? Hace falta gente honrada para que mis nietos tengan futuro”, indicó textualmente, a través de la citada publicación, quien ahora es la número 5 de la lista que encabeza Pilar Marín como candidata a la Alcaldía de Huelva.