Luci: “Según me dice el jugador, no es penalti”

El triunfo del Recreativo de Huelva sobre el Sevilla Atlético visto desde otro prisma. Es lo que ofrecen las declaraciones de Luci, técnico del filial hispalense, quien al término del partido responsabilizó de la derrota sevillista a “los pequeños detalles y los errores” cometidos frente a un equipo “que va líder” y cuenta “con muy buenos jugadores“.

“El primer tiempo dejó muy buenas sensaciones y sabíamos que podíamos hacer más daño en el segundo tiempo. Sin embargo, con la expulsión se nos ha puesto el partido en contra. Es difícil aguantar así mucho tiempo. El último gol puede ocurrir. Nos vamos con la sensación de haber trabajado mucho y llevarnos poco premio“, detalla en www.sevillafc.es.

“Según me dice el jugador, no es penalti -continúa explicando el entrenador lepero-. En casa llevamos un año muy duro y no merecemos que nos traten así. No pedimos ayuda, pero tampoco queremos que nos quiten nada. No me gusta hablar de los árbitros, si bien, todos nos tenemos que preparar para el final de temporada“, sentencia.