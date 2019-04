Pedro Vadillo: “A los chicos les doy un aprobado con nota”

now playing

En el Ciudad de Huelva apuran las vacaciones con un ojo puesto en el descanso y el otro mirando a la eliminatoria frente al Agustinos de Granada, que comenzará el próximo fin de semana. Es el primer peldaño a subir por los capitalinos en la lucha por el ascenso a la Liga EBA. El segundo, en caso de pasar, sería, previsiblemente, el temible Dos Hermanas.

“No va a ser fácil“, admite Pedro Vadillo, quien no duda en reconocer que “ellos son favoritos” porque “jugar el primer partido en casa y el segundo fuera siempre es más complicado. Tienes que intentar llevar una renta grande para no acusar el viaje y la presión, esperemos llenar el Andrés Estrada con el mayor número de gente posible y que los chicos compitan bien“.

El cruce con el Agustinos es consecuencia del quinto puesto alcanzado por el Ciudad de Huelva al término de la fase regular, si bien, su entrenador recuerda que ha sido “una competición tan sumamente igualada” que “perfectamente podíamos haber sido cuartos o terceros“.

Al respecto, recuerda que “hemos hecho partidos muy buenos y partidos muy malos, hay que reconocerlo. Somos un equipo joven y es normal tener altibajos durante la temporada. Aún así a los chicos les doy un aprobado con nota, a ver si ahora en el ‘play-off’ podemos hacer un buen trabajo“.

-ELIMINATORIAS POR EL ASCENSO A LA LIGA EBA-

Magar – Ciudad de Dos Hermanas

Estepona – Baloncesto Xerez

Maristas Córdoba – Gines Baloncesto

Jaén CB – PMD Aljaraque

Ciudad de Huelva – Agustinos

– Agustinos PMD Gibraleón – Mijas Baloncesto

– Mijas Baloncesto Labradores – Basket Málaga

Ciudad de Moguer – CB La Zubia

*Esta primera ronda se disputa por el sistema de eliminatoria (cuentan los puntos de ventaja) a doble partido. La ida se jugará los días 27-28 en la pista de los equipos colocados en primer lugar y la vuelta en la cancha de los equipos colocados en segundo lugar el 4-5 de mayo.