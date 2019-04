Borja Díaz: “El ‘play-off’ va a estar muy caro”

now playing

El Recreativo de Huelva encara la recta final de la temporada con muchas opciones de clasificarse para las eliminatorias de ascenso. Y de hacerlo incluso como Campeón del Grupo IV, si bien, Borja Díaz prefiere ir paso a paso y centrarse primero en el objetivo principal.

“Lo primero que hay que hacer es conseguir el ‘play-off’ y a partir de ahí iremos a por la mejor posición posible. Estamos en una zona privilegiada, dependemos de nosotros mismos y tenemos que seguir trabajando como hasta ahora porque el ‘play-off’ va a estar muy caro“, ha explicado esta mañana el jugador en la sala de prensa del Nuevo Colombino.

El centrocampista es optimista, pues “el equipo está muy bien. Estamos ilusionados de cara a estos cinco partidos e iremos a por la victoria para seguir ahí arriba“. No obstante, avisa que “los equipos de abajo se están poniendo las pilas y es normal que a los de arriba les cueste ganar. A estas alturas la clasificación no sirve, no te puedes fiar contra nadie“, insiste.

Ante este panorama de máxima dificultad, el Decano se refugia en su regularidad, toda vez que “tanto en casa como fuera estamos dando un buen rendimiento. Estamos muy contentos e ilusionados de que vaya tanta gente, este domingo jugaremos como en casa gracias a la afición y eso nos dará fuerza para conseguir los tres puntos“, sentencia.