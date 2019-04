Carlos Fernández: “Que nos apoyen más de 1.500 personas fuera de casa es un privilegio”

now playing

Ha sido el último en incorporarse al combate y aspira a ser un refuerzo importante en la batalla del Recreativo por lograr el ascenso a la Segunda División. Es Carlos Fernández, quien tras estrenarse ante el Talavera, ha comparecido hoy en la sala de prensa del Nuevo Colombino para comentar sus impresiones sobre su recién inaugurada etapa como recreativista.

“Me encontré muy bien en mi debut y ahora estoy con muchas ganas de seguir“, señala el ariete, antes de destacar que “el equipo y el cuerpo técnico me han acogido muy bien desde el primer día. Me encuentro muy bien e intentaré aportar lo máximo dentro de mis cualidades“, completa.

Sobre el cada vez más cercano cruce con el Sevilla Atlético, el delantero jienense indica que “si ganamos en Sevilla daremos un paso muy importante“. Al respecto, “que vayan más de 1.500 personas fuera de casa es un privilegio para nosotros“, porque “el apoyo de la afición va a ser muy importante para todo lo que queda“.