Clubes de Segunda y del extranjero se interesan en Pablo Andrade

La sensacional temporada que viene protagonizando el Recreativo de Huelva no está pasando desapercibida a los ojos de las secretarías técnicas de medio mundo. Sucedió en el pasado mercado de invierno, cuando había codazos para posicionarse en previsión de una posible desbandada de las estrellas del Decano si proseguían los impagos.

No fue así gracias al rescate del Ayuntamiento y el Recre despegó con rumbo hacia los ‘play-offs’. Lo que no ha hecho más que reforzar el interés de otros equipos por los futbolistas albiazules. Es el caso de Pablo Andrade, quien ha reconocido en el diario As que “hay clubes de Segunda que han contactado (con su agente), también otros del extranjero…“.

No obstante, el lateral zurdo aclara que ahora “estoy centrado en lograr terminar bien la temporada y conquistar el ascenso con el Recre. En junio ya veré…”. Aunque tiene contrato con los onubenses hasta el 30 de junio, Pablo Andrade pertenece al Ourense, equipo que el pasado verano se negó a negociar cualquier operación que no pasara por una cesión pura.