La plantilla de Riotinto Fruit pide el apoyo de la población

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

El comité de empresa llama a los vecinos y partidos políticos a participar en la manifestación del próximo 23 de abril entre el Ayuntamiento de El Campillo y las instalaciones de la compañía

Los trabajadores de Organic Citrus, antigua Riotinto Fruit, quieren contar también con el apoyo de la población de la Cuenca Minera a sus reivindicaciones, que ya tienen el respaldo de los partidos políticos de la comarca.

El presidente del Comité de Empresa, Carmelo Conde, ha pedido para ello, en declaraciones a este periódico, la participación de los vecinos y vecinas y de las formaciones políticas en la manifestación que fue convocada para el próximo 23 de abril a las 18.30 horas entre el Ayuntamiento de El Campillo y las instalaciones de la empresa, ubicadas en la localidad campillera.

La manifestación fue convocada el pasado viernes después de que la compañía hortofrutícola rechazase las propuestas de la plantilla, por lo que el comité de empresa decidió registrar la convocatoria de huelga indefinida este mismo lunes 15 de abril, así como convocar la citada manifestación.

Con la convocatoria de huelga, a la que están llamados, a partir de la próxima semana, los alrededor de 750 trabajadores que actualmente tiene la empresa, el comité cumple su amenaza de convocar estos paros indefinidos si la empresa no aceptaba sus peticiones, que no son otras que el cumplimiento real del decreto del Gobierno sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), esto es, que la empresa no sólo mantenga el salario que los empleados percibieron en enero y febrero, sino que se apliquen además los pluses que se habían eliminado de las nóminas.

De esa forma, la empresa tendría que pagar 45,98 euros por jornada, una cifra superior a los 42,64 euros que estuvo pagando en enero y febrero y mucho más elevada que los 39’78 que ha pagado en marzo, una reducción, esta última, que fue la detonante del actual conflicto laboral, tal y como informó el también secretario del sector agrario y manipulado hortofrutícola de UGT-FICA Huelva.