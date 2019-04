CGT reclama la elaboración de un mapa sobre la presencia de amianto en tuberías

now playing

Desde el sindicato CGT Huelva y dentro de la campaña iniciada hace semanas contra el amianto en las tuberías, ha finalizado con su ronda de contactos con partidos políticos visitando las sedes de los partidos con proyección provincial Independientes con Juan Polo; Partido Popular, con Juan Carlos Duarte, Izquierda Unida, con Rafael Rufo y Podemos, con Fernando Cobos. Esta ronda de contactos ya los llevo con anterioridad a visitar las sedes de los grupos políticos Mesa de la Ría, Participa y Equo.

La existencia de miles de kilómetros de antiguas redes de fibrocemento es un asunto que incumbe a todas las empresas operadoras de agua en la provincia, Aguas de Huelva, Aqualia y Giahsa. Y también implica a los ayuntamientos, que son los que tienen las tuberías en sus términos municipales.

En la ronda de contactos iniciada por CGT, que desde el sindicato dan casi por finalizada, a la espera de que a última hora puedan llamarlos desde otras fuerzas políticas interesadas, “se ha dejado claro el apoyo explícito de los grupos políticos a una reivindicación muy clara que les han planteado como punto inicial de la campaña de retirada de las tuberías con fibrocemento con amianto: la necesidad de que exista un mapa con las tuberías existentes y su composición, y que este mapa sea hecho público”.

Según el Secretario General del Sindicato, Diego Rodríguez, “es necesario conocer el mapa de tuberías para que los trabajadores y trabajadoras puedan llevar a cabo las medidas de protección requeridas para trabajar con este tipo de materiales”. A juicio sindical, “parece sensato conocer dónde se encuentra el amianto para poder proteger la salud laboral. También parece lógico conocer la caducidad de los cientos de kilómetros de tuberías con material cancerígeno que recorre la provincia, ya que podría suceder que estuviéramos asistiendo a un episodio de falta de control que afectaría directamente a la salud de la población“.

Desde CGT se insiste en que “con esta campaña y los llamamientos a que se aporte información, lo único que se pretende es tratar de traer transparencia a un tema sensible como la salud ciudadana. No se entiende que no se haya aportado esta información por parte del Ayuntamiento de Huelva, de la Diputación o de la propia empresa GIAHSA”. La opacidad con la que tratan un asunto tan importante da qué pensar según fuentes de CGT. Si existen presupuestos destinados para el reemplazo de este material cancerígeno, avalados por las propias exigencias de la Comunidad Europea, debiera ser público en qué se ha invertido ese dinero, ha explicado el sindicato.

“La transparencia en este caso solo es posible si conocemos un mapa de tuberías que muestre la situación actual. La organización sindical califica de peligrosa la opacidad con la que se está tratando el tema por parte de los responsables, ya que están levantando una alarma social, innecesaria con su silencio, que está provocando incluso que se estén entregando miles de firmas en distintos pueblos de la provincias contra la gestión que GIAHSA está llevando a cabo”.

CGT lamenta que tanto PSOE como Ciudadanos no se hayan reunido con el sindicato para apoyar esta iniciativa tan necesaria, sobre todo en el caso del Partido Socialista que actualmente es el partido que gobierna en Diputación, con una mayoría aplastante de ayuntamientos en la empresa pública GIAHSA, y con una mayor subvención por parte de la Mancomunidad MAS como grupo político.

Desde CGT se hace un llamamiento público a que estos partidos de carácter provincial, al igual que ya han hecho el resto, se sumen a su iniciativa de solicitar un mapeo de tuberías de amianto para poder llevar a cabo su eliminación progresiva, empezando por las que pudieran estar caducadas y que elevan el peligro para la salud de los usuarios y usuarias.