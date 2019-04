Carolina Marín traslada su recuperación a la piscina

Carolina Marín continúa quemando etapas en su proceso de recuperación. Tras reincorporarse a los entrenamientos con una rapidez inusitada, la vigente Campeona Olímpica, Mundial y Europea trabaja también en la piscina para fortalecer los ligamentos de su rodilla derecha, dañados de gravedad el pasado mes enero durante la disputa de la finalísima del Masters de Indonesia.

Día 71 – Nadie dijo que sería fácil, pero este camino está siendo muy especial 😉💫

Day 71 – No one said it would be easy, but this journey is being really special 😉💫#PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/hz7OWLAipW

— Carolina Marín (@CarolinaMarin) 10 de abril de 2019