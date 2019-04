Mujeres y Programación en Huelva. Encuentro de Ping a programadoras.

A través del estudio realizado por la UNESCO en 2018 “Descifrar el código: la educación de las niñas y mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas” se ha concluido, entre otras cuestiones, que los motivos de la baja participación femenina en los sectores anteriormente mencionados, no obedecen a una casuística de la providencia divina, sino a otro tipo de factores: las normas sociales y culturales. Estas normas no escritas hacen que las mujeres no disfruten de las mismas oportunidades. Al género femenino se le insta desde la infancia a que desarrolle otro tipo de intereses no relacionados con las ciencias. Si consideramos que este tipo de disciplinas son las relacionadas con `el trabajo del futuro´, hace que, de nuevo, dejemos a las mujeres fuera del juego.

Y no permitir, así como no fomentar, que las mujeres puedan acceder a las mismas oportunidades que los hombres, nos empobrece como sociedad, estableciendo una colectividad injusta, donde más de la mitad de la población es tratada de una forma inferior tan sólo porque nació con una determinada genitalidad. No avanzaremos a esa sociedad en la que todas seamos iguales, mientras alguien no disfrute de las mismas oportunidades.

Para erradicar este tipo de situaciones, la sociedad necesita agentes sociales que promuevan la participación de forma colectiva de todas las personas en este tipo de disciplinas. De ahí que sea necesario resaltar que la semana pasada tuvimos la oportunidad de poder participar en Huelva en el Encuentro realizado por Ping a programadoras, una asociación que lucha porque desaparezcan las desigualdades que sufren las mujeres, de forma concreta en torno al ámbito profesional de la tecnología y la programación.

Un encuentro participativo y dinámico donde establecer puntos de encuentro entre distintas mujeres, así como géneros no binarios (ya saben: aquellas personas que no se consideran a sí mismas ni hombre ni mujer). Una opción que a mí me parece que sería la solución para acabar con todas y cada una de las diferencias establecidas por los roles de género.

El surgimiento de este tipo de iniciativa en Huelva hace que dispongamos de una asociación que ofrece esa red de apoyo tan necesaria cuando una persona tiene que recorrer un camino lleno de obstáculos donde siempre es mejor compartir entre iguales en lugar de realizarlo en soledad. Además de proclamar este nuevo mensaje a nuestra provincia: ´las mujeres que ejercen de programadoras comparecen para reivindicar sus derechos y una igualdad efectiva y real´.

`De los últimos 544 Nobeles de Física, Química o Medicina entregados sólo 17 han sido ganados por mujeres´