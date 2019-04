El Recreativo se pone duro con las entradas

now playing

El Recreativo de Huelva se pone duro con las entradas. Contrariamente a lo sucedido en los dos anteriores encuentros frente al San Fernando y el Marbella, el Decano no pondrá en marcha ninguna promoción para el partido de este domingo (Nuevo Colombino, 11.30 horas) contra al Talavera.

El club no ha ofrecido ninguna explicación públicamente, pero fuentes albiazules consultadas por DiariodeHuelva.es han detallado que las promociones no iban a ser ‘sine die’ hasta el final de temporada y que hay partidos que invitan a hacerlas y otros que no.

La medida, que ha sido aplaudida por muchos socios en las redes sociales, reabre el debate sobre los ‘viejos’ y ‘nuevos’ aficionados recreativistas y su comportamiento en las gradas del Nuevo Colombino, donde por primera vez hubo quejas contra el juego del equipo de Salmerón coincidiendo con las mencionadas promociones.

-PRECIOS PARA VER EL RECRE-TALAVERA-

Tribuna – 20€

Fondo – 15€

Goles – 10€

Infantiles (5 a 14 años) – 5€

Socios (presentando su carnet)

(*) Las entradas pueden comprarse en las oficinas del club el miércoles, jueves y viernes, de 10.30 a 13.30 horas; y el domingo, desde las 10.00 horas, en las taquillas del Nuevo Colombino.