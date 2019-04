Esclavismo en los salones de juego: Denuncian jornadas de 70 horas semanales y 13 horas al día

Trabajadores de la cadena Seronuba se rebelan contra la cadena y cuentan las prácticas abusivas en declaraciones a Diario de Huelva

Los salones de juegos de Seronuba que en la capital onubense cuentan con 11 salones y una cafetería Sobre 40 más o menos, antes éramos casi el doble, pero hace un par de años de separaron los hermanos y dividieron la empresa

Son 11 salones más una cafetería

[20:53, 25/3/2019] Federico: 3. Mínimo, más de 70 horas.

[21:02, 25/3/2019] Federico: 4. Que él sepa, ha habido algunas denuncias, pero sobre todo de gente que han “largado”pero que no han prosperado. Tienen un gran equipo de abogados. Eso lo dicen mucho, y la gente sabe que suelen ganar los juicios, aparte el miedo a peder el trabajo, que la cosa no está para eso.

[21:05, 25/3/2019] Federico: En su vida laboral en esta empresa, que ha trabajado en muchos salones, sólo recuerda una vez que llegó una inspección?

[21:07, 25/3/2019] Federico: 5. “Los fines de semana, viernes sábado y domingo echamos 13 horas cada día”

[21:07, 25/3/2019] Federico: Es decir, unas 39 horas

[21:13, 25/3/2019] Federico: Lo normal es trabajar 13 horas diarias

[21:14, 25/3/2019] Federico: Unas 63 ó 74 horas a la semana. Más no da casi lugar.

[21:14, 25/3/2019] Federico: Los salones suelen abrir de 7 a 23

[21:14, 25/3/2019] Juan F. Caballero: Ok. 5 o 6 días a la semana?

[21:16, 25/3/2019] Federico: “Cada 18 días 3”

No se ven que las estén aplicando para Fernando para pedírselo, Seronuba para que

Salarios de vacaciones dos turnos de descanso de 14 días, 45 días que tiene los 14 días dinero en negro te compensa cada fin de semana esas son las anomalias de salones. La idea una prueba piloto de cerrar a las 2.00 horas dos personas y otros que hay 3 personas que se van dar la lugares.

La UGT cuando se incorpore una batida llevándole tabla salarial de los compañeros, empiecen a saltar y a desinivirse habrá gente con la idea de sacar toda la