Yo no juego a ser Dios. No soy quién para juzgar a una mujer que decide abortar (tampoco aquellos que permiten que cada día mueran 15.000 niños menores de 5 años). Yo no me considero autorizado a emitir mi juicio sobre un hombre que ayuda a morir a su mujer, atendiendo a sus infinitas súplicas (tampoco debería sentirse autorizado todo aquel que permite que, cada día, mueran más de 25.000 personas a causa del hambre y la pobreza).

No es jugar a ser Dios. Hace mucho que no creo en Dios, antes de que él dejara de creer en nosotros…