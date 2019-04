Le piden 3 años de cárcel por instalar una cámara en un baño del Ayuntamiento de Lepe

now playing

La fiscalía no ejercerá la acusación y pone en duda que el acusado quisiera grabar

La acusación particular ha pedido tres años y medio de cárcel para el funcionario del Ayuntamiento de Lepe acusado de instalar una cámara en el baño de mujeres del Ayuntamiento de Lepe por un delito continuado contra la intimidad personal. La acusación que mantiene el Ayuntamiento de Lepe tras la denuncia presentada por nueve trabajadoras no ha sido respaldada por la fiscalía que considera que la intención del acusado no era grabar a las mujeres por lo que pide que la causa quede sobreseída.

Según ha adelantado el diario ABC, el acusado camufló la cámara en un aparato que simulaba ser un ambientador y lo colocó sobre el inodoro. El Ministerio Público alude a la “inaptitud” del funcionario mintras que el Ayuntamiento mantiene, por el contrario, que el acusado colocó el dispositivo de forma intermitente desde el 12 de septiembre de 2016 hasta que fue descubierto con el ánimo de grabar las imágenes de las distintas funcionarias que trabajan en las áreas de Secretaría y Alcaldía”.