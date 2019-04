Salmerón: “La última falta no deberíamos haberla hecho”

now playing

“No ha sido nuestro mejor partido, pero duele perder dos puntos en los últimos segundos“. Así analiza José María Salmerón el empate cosechado por el Recreativo de Huelva en su visita al Melilla. Un resultado que priva a los albiazules de acceder al liderato, si bien, vale para continuar una semana más dentro de los puestos del ‘play-off’ de ascenso.

Es más, a tenor del juego del Decano, el marcador no es malo. El propio técnico recreativista admite que “hemos estado muy incómodos e imprecisos. El Melilla ha sido superior, pero en la primera vuelta lo fuimos nosotros, ellos llegaron una vez y ganaron el partido“, rememora en Antena Huelva Radio.

El preparador almeriense se quejó del estado del césped, que “estaba muy pesado“, y del arbitraje, pues “cualquier roce en nuestro campo era falta y en el contrario nada“. No obstante, admite que “la última falta no deberíamos haberla hecho” y para concluir reconoce que “debemos arreglar muchas cosas porque no ha sido un buen partido“.