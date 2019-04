Al Recreativo se le escapa el liderato en el último suspiro (1-1)

now playing

Durante nueve minutos, el Recreativo encabezó la clasificación, mientras Huelva fabulaba con ver a su Decano compitiendo en una eliminatoria entre campeones y con un 50% de opciones de subir a Segunda División. Un sueño del que despertamos bruscamente en el descuento, con un gol del Melilla en el minuto 94 de un partido que será imposible de olvidar por su decepcionante desenlace.

Porque como ocurriera también contra el San Fernando, el alargue privó a los albiazules de dos puntos claves en la lucha por el salto de categoría. Aunque al igual que ante los gaditanos, conviene reconocer que el empate final es mucho más justo con los méritos de uno y otro equipo que lo hubiera sido una victoria de los hombres de Salmerón.

El Recre, a falta de brillo, volvió a tirar de su versión más competitiva para plantar cara a un Melilla que tuvo más tiempo el balón, que llevó la iniciativa y que gozó de más ocasiones. El acierto, sin embargo, fue recreativista. Caye Quintana venció a la gastroenteritis para poner por delante a los suyos, hasta que Traoré niveló en el último suspiro.

Por una vez, sin que sirva de precedente, Salmerón no sorprendió con su alineación. Tropi por Andrade fue el único y previsible cambio respecto al once del día del Marbella. En el otro banquillo, Carrión también tiró de su equipo de gala, con Óscar García como punta de lanza. El ex del San Roque de Lepe puso a prueba a Marc Martínez con un intencionado remate de volea, en la mejor oportunidad del primer acto.

Aunque su equipo no sufría en exceso, Salmerón no tardó en introducir cambios. Quiles y Caballé ingresaron al verde con la idea de discutirle a los locales el control de la pelota y llegar a los dominios de un hasta entonces inédito Dani Barrio. Luego entraría Andrade por Llorente para buscar profundidad por banda, pero la realidad del juego dictaba que Marc Martínez seguía siendo el más destacado de los foráneos.

Y cuando el cero a cero parecía un buen botín para el Recre, se presentó la ocasión de hacer saltar la banca. Caye cabeceó a la red un gol que toda Huelva cantó al unísono. El primer puesto estaba en manos recreativistas. No tardó en volver, sin embargo, a manos melillenses, pues en el descuento del descuento Moha Traoré rompía el sueño albiazul en mil pedazos con un certero testarazo.

-FICHA TÉCNICA

MELILLA: Dani Barrio; Pepe Romero, Sofian, Richi, Jilmar; Alfonso; Otegui, Menudo, Moha Traoré, Héber Pena (Moha Traoré, min.65); y Óscar García (Brian Martín, min.84).

RECREATIVO: Marc Martínez; Pina, Israel Puerto, Jesús Valentín, Iván González, Iago Díaz; Tropi, Fernando Llorente (Pablo Andrade, min.78), Borja Díaz (Mar Caballé, min.59); Caye y Ródenas (Quiles, min.59).

GOLES: 0-1 (min.85) Caye; y 1-1 (min.94) Moha Traoré.

ÁRBITRO: Galech Apezteguía, del Comité Navarro. Amonestó al local Richi; y a los visitantes Borja Díaz, Israel Puerto, Jesús Valentín y Quiles

CAMPO: Álvarez Claro, unos 2.300 espectadores.