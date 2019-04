De los dos equipos onubenses implicados en la lucha por no descender, el que peor lo tiene es el Ciudad de Palos. La escuadra de Kike Avián debe ganar esta tarde al Labradores (Plus Ultra, 19.00 horas), un rival que quiere mejorar su clasificación para buscar un cruce más accesible en el ‘play-off’.

Además, los palermos necesitan que pierdan Gades y Los Palitos para salvarse. El jugador estrella del Ciudad de Palos es Samu Ceada, quien en esta entrevista con DiariodeHuelva.es, le toma el pulso a un partido que marcará un antes y un después en la historia de su equipo.

-Han logrado llegar vivos a la última jornada cuando peor lo tenían.

-Sí, cuando perdimos con Los Palitos toso se veía muy negro, pero estas dos últimas victorias seguidas nos han hecho llegar al final con la posibilidad de salvarnos y vamos a pelearlo hasta el final

–

.ya en la ida ganabnos alli en una posta difickl clonseguismo sacra el aprtido, estas dos uptiams victoria tb partidos complkicados y confiamos en sascar el tercero y el ultimo

Teme un pacto a la gaditana

-no lo se, al final haya o no haya no nos enterarmeos de eso, confio en que cada euqipo no daduleter la competicion y que ese partido se juegen al cuine oor cien, , aunque es obivo que un equpo que no se juega nada vaya un poco más relajado al partido, pero sinadulterar la comeprticion

–

-el equipo esta bien, capaz de sacar adelante esyte partido y con ganas de salvarnos. por otro lad o al direcitva se ha m ovido mjuchismo, han sacado varios viodeos promocionales y segurtamnte tengamos un buen ambiente en el Plus

e.

-LA JORNADA DE LOS ONUBENSES-

Ciudad de Palos – Labradores (19.00 horas)

– Labradores (19.00 horas) Los Palitos – Ciudad de Huelva (19.00 horas)

– (19.00 horas) PMD Aljaraque – PMD Gibraleón (19.00 horas)

– (19.00 horas) Dos Hermanas – Ciudad de Moguer (19.00 horas)

-ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN-

Dos Hermanas: 22 victorias y 3 derrotas Xerez: 16 y 9 Gines: 15 y 10 PMD Aljaraque: 15 y 10 Ciudad de Huelva: 14 y 11 PMD Gibraleón: 14 y 11 Labradores: 14 y 11 Ciudad de Moguer: 13 y 12 Coria: 11 y 14 Gymnástica: 10 y 15 Peñarroya: 10 y 15 Los Palitos: 7 y 18 Gades: 7 y 18 Ciudad de Palos: 7 y 18

(*) Los ocho primeros juegan el ‘play-off’ de ascenso. Los dos últimos descienden