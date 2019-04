Los Palitos afronta el partido más importante de su historia

El CB Los Palitos afronta esta tarde (Pabellón Municipal de San Juan del Puerto, 19.00 horas), el partido más importante de su historia. Los entrenados por Óscar Aleu se juegan la permanencia en la Liga N1 ante un Ciudad de Huelva que no puede regalar nada.

A los sanjuaneros les vale con ganar, pero también estarán pendientes de lo que hagan Gades y Ciudad de Palos. Su jugador franquicia, Ricardo Vilches, revela a DiariodeHuelva.es cómo se viven las horas previas a un choque de tanta trascendencia.

-¿Cómo se encuentra el equipo?

-Por fortuna dependemos de nosotros mismos, pero por desgracia nos enfrentamos a un rival fuerte, con un estilo de juego que no se nos da bien, de ritmo alto y fuerte defensa. Además, estamos mermados y sólo disponemos de ocho jugadores. Pero no nos queda otra que echar el resto.

-También pueden salvarse si pierden Gades y Palos.

-Sí, pero dudo que ambos pierdan, porque cuando te estás jugando la vida das el doscientos por cien. Nosotros sólo pensamos en ganar y amarrar la permanencia en casa.

-¿Podría existir un pacto entre equipos gaditanos?

-No lo sé, son cosas que no se saben. No sabes si pueden ser amigos o si están picados y van más a cuchillo. Pero hay una cosa que sí es cierta y es que la Gymnástica Portuense no se juega nada, así que Gades tiene el enfrentamiento más favorable de los equipos implicados en la lucha por evitar el descenso.

-¿Hay ambiente de partido grande en San Juan del Puerto?

-En los últimos encuentros hemos notado desde la pista el calor del público y hoy será igual, porque desde el club se han movilizado para llevar el mayor numero de gente al pabellón. Estamos con mucho ánimo y vamos a ir a muerte.

-LA JORNADA DE LOS ONUBENSES-

Ciudad de Palos – Labradores (19.00 horas)

– Labradores (19.00 horas) Los Palitos – Ciudad de Huelva (19.00 horas)

– (19.00 horas) PMD Aljaraque – PMD Gibraleón (19.00 horas)

– (19.00 horas) Dos Hermanas – Ciudad de Moguer (19.00 horas)

-ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN-

Dos Hermanas: 22 victorias y 3 derrotas Xerez: 16 y 9 Gines: 15 y 10 PMD Aljaraque: 15 y 10 Ciudad de Huelva: 14 y 11 PMD Gibraleón: 14 y 11 Labradores: 14 y 11 Ciudad de Moguer: 13 y 12 Coria: 11 y 14 Gymnástica: 10 y 15 Peñarroya: 10 y 15 Los Palitos: 7 y 18 Gades: 7 y 18 Ciudad de Palos: 7 y 18

(*) Los ocho primeros juegan el ‘play-off’ de ascenso. Los dos últimos descienden