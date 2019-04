Salmerón manda un mensaje al entorno del Recreativo

now playing

El trabajo de un entrenador no se limita al rectángulo de juego o al campo de entrenamiento. Saber lanzar el mensaje justo en el momento oportuno forma parte también de la labor de la persona al frente de un banquillo. Y José María Salmerón es tan buen técnico como buen comunicador, por eso sus palabras no deben caer en saco roto.

“Hay que mantener la calma y no meter más presión de la debida, porque de un tiempo a esta parte tengo la sensación de que no se está disfrutando del camino“, ha señalado el preparador albiazul en la previa del partido del domingo (Álvarez Claro, 12.00 horas) frente al Melilla, choque que pondrá en juego el liderato del Grupo IV de la Segunda B.

Y para resta dramatismo al envite en tierras norteafricanas, no ha dudado en afirmar que “si conseguimos la victoria en Melilla y después perdemos los siguientes partidos, no nos clasificaremos para el ‘play-off’“. Por eso, “hay que disfrutar los momentos felices que está viviendo el equipo, no meter más presión y estar en modo positivo“, insiste.

Por lo demás, el ‘mister’ ha confirmado que Caye Quintana jugará, si bien, le preocupa “cómo estará a nivel de fuerzas y energía“. Respecto a Carlos Fernández, que esta semana ha entrenado por primera vez con el grupo, Salmerón admite que “me ha sorprendido su nivel físico“, aunque “le falta ritmo de competición, mañana veremos si viaja o no“.

Fiel a su costumbre, el técnico del Decano no ha concedido pistas sobre la alineación y el dibujo a emplear en un partido que “tendrá alternancia. Habrá momentos para defender y hacer transiciones, y momentos de tener el balón; pero siempre siendo solidarios. Será un duelo muy igualado y se decantará por pequeños detalles“, pronostica.