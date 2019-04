Hoy puede ser un gran día para Sara Serrat

now playing

Hoy puede ser un gran día para el fútbol onubense. Sara Serrat, guardameta del Sporting Puerto de Huelva, tiene la oportunidad de debutar en partido oficial con la selección española absoluta en el transcurso del amistoso que el once de Jorge Vilda disputa frente a Brasil en Don Benito.

La onubense, que ha sido convocada en sustitución de la lesionada Lola Gallardo, ha señalado al respecto que “estoy muy contenta de la llamada de la selección, porque la verdad es que no me lo esperaba. Tengo muchas ganas de aprovechar la experiencia al máximo, sabiendo que el seleccionador sigue contando conmigo“, manifiesta.

“Es cierto que esta concentración se debe a la lesión de mi compañera Lola Gallardo, pero igualmente estoy muy contenta de que me tengan presente, de que me llamen a mí“, continúa explicando Serrat. Si la cancerbera natural de Huelva no se estrena ante Brasil, aún tendrá una segunda oportunidad, el martes, en Swindon, contra Inglaterra.

Sara no es la única sportinguista convocada por selecciones, pues Raquel Fernandes jugará con Brasil ante España y Escocia. Además, Meryem Hajri disputará la primera eliminatoria del Preolímpico con Marruecos frente a Malí, mientras que Paloma López se medirá a Escocia y Holanda defendiendo los colores de Chile.