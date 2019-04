Otro peso pesado que respalda la idea de un Recreativo austero

now playing

Si el Recreativo no aprovecha la presente temporada para ascender, podría no hacerlo en mucho tiempo, pues en el Nuevo Colombino soplan vientos de austeridad. La idea de privilegiar el pago de la deuda sobre la inversión deportiva suena bien, si no fuera porque muchos clubes seguirían gastando en jugadores por encima de sus posibilidades.

En este contexto de competencia desleal, el camino de la austeridad podría provocar una catástrofe. Porque con una plantilla de, pongamos, 700.000 euros, el Decano no sólo tendría que olvidarse de pujar por el salto de categoría -salvo que ocurriera un milagro como con el San Fernando-, si no que correría el riesgo de descender a la Tercera División.

Sin embargo, la apuesta por la austeridad para el Recre ha recibido un nuevo e inesperado apoyo en las últimas fechas. Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha señalado recientemente en declaraciones al diario Marca, que “debería haber un control económico” sobre los clubes de la Segunda División B.

“No puede ser que haya equipos que cumplen sus obligaciones financieras y haya otros que no lo hacen, que pagan en B o en C“, detalla. El jefe de la patronal coincide en su análisis, curiosamente, con Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol y enemigo político de Tebas.

Si la RFEF lograra imponer un control económico para la categoría de bronce similar al que realiza LaLiga en Primera y Segunda División, la idea de un Recre austero no resultaría tan descabellada, pues los albiazules podrían pujar por el ascenso y no conformarse con la permanencia, al anularse los riesgos derivados de la competencia desleal de otros clubes.