Antonio Orejudo inaugura las ‘Presencias literarias’ de primavera en la UHU

La Microsala del Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva acogió en la tarde de ayer el primer acto de la agenda cultural de la primavera. El escritor Antonio Orejudo compartió una entretenida charla con los presentes sobre su última obra ‘Grandes Éxitos’, e hizo un breve recorrido por los libros de su carrera con curiosidades y anécdotas al respecto de cada uno.

Conducido por Mariví Vázquez Aguado, Orejudo desgranó algunas de las historias y orígenes de sus últimos textos en ‘Grandes éxitos’. “Pocas veces puede una cumplir su sueño de conocer a uno de sus autores preferidos y compartir charla sobre anécdotas y curiosidades de sus libros”, expuso Vázquez. En este sentido, la vicerrectora de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, Joaquina Castillo, se refirió a este como “un autor que embelesa con su prosa y su forma de narrar. Un auténtico placer poder contar con su presencia en nuestra Universidad”.

Con ‘Grandes éxitos’ “se acaba una etapa, no sé si de forma de escribir, forma de narrar o historias que desarrollar”, apuntaba Antonio Orejudo que añadía “es difícil enfrentarse a un público que hoy día no entiende la ficción”, refirió respecto al caso de su hijo ‘youtuber’ que realizó un montaje audiovisual sobre el robo de su móvil y los seguidores lo tacharon de mentiroso y farsante por no entender que era un “relato audiovisual ficticio, por lo que mucho menos se enfrentan a la lectura de libros mal llamados complicados”.

Vázquez Aguado apuntó que “si alguien te ha leído, ‘Grandes éxitos’ le va a encantar porque resume tu forma de escribir, y si no lo ha hecho, es el libro ideal para comenzar y conocer cómo escribes”.

Respecto a sus anteriores libros, Orejudo reflexionó sobre la historia de ‘Los Cinco y yo’. “Somos una generación, los nacidos en los 60, que sentimos cierta frustración porque hemos crecido a la misma vez que nuestro país (fuimos adolescentes cuando España tenía su democracia en la adolescencia) y no hemos podido sentirnos protagonistas de grandes hazañas; pero es una sensación falsa, ya que todos somos protagonistas de nuestras vidas individuales”. Así, Vázquez consideró que “es cierto que quienes leímos tu libro nos sentimos en cierto modo así, pero luego recapacitas y conoces mucho más de tu propia historia viendo que sí que hemos sido y somos útiles en nuestra sociedad”.

En el intercambio con el público presente, el doctor en Filología Hispánica reflexionó sobre la situación de las universidades españolas, “son instituciones con sistemas obsoletos y personal muy capacitado”, así como de su vida y obra, como “cuando me vetaron publicar ‘Fabulosas narraciones’ porque mostraba una personalidad diferente de la generación del 27 a la mostrada hasta ahora, aunque fuese un juego”.

Antonio Orejudo

Antonio Orejudo (Madrid, 1963) es doctor en Filología Hispánica y durante siete años fue profesor de Literatura Española en universidades norteamericanas. Ejerció de investigador invitado en la de Ámsterdam y hoy es profesor titular en la Universidad de Almería. Ha escrito las novelas ‘Fabulosas narraciones por historias’ (1996, Tusquets Editores 2007), ‘Ventajas de viajar en tren’ (2000), ‘Reconstrucción’ (2005) y ‘Un momento de descanso’ (2011), que lo han convertido en uno de los escritores más originales y admirados de la literatura española contemporánea: “La esperanza blanca de la narrativa española” (César Casal, La Voz de Galicia), “Si Orejudo no es el mejor novelista que hay ahora mismo en España, sí comprometo mi prestigio en afirmar que es —con mucho— el más interesante” (José María Moraga, Estado Crítico). Con ‘Los Cinco y yo’, Orejudo rindió un homenaje al tiempo que ajustaba cuentas con su generación. Su último libro se titula ‘Grandes éxitos’ (2018), un texto transgresor en el que mezcla con maestría comedia y erudición.