Todas las concejalas son transexuales

Olor a moqueta. La luz blanca penetraba por las distintas ventanas, la temperatura era veraniega y una música salía de algún IPhone…

“I want to break free,

I want to break free”

En aquella mesa dispuesta en U, donde se discuten todos los asuntos importantes de nuestra amadísima ciudad, se percibía un aire distinto. Gabriel se encontraba agachado en su lugar, presidiendo. Encontrándose de cuclillas de repente alzó su cabeza y en su rostro se pudo deslumbrar una sombra de ojos color marrón y unos labios pintados de color morado. Un aspecto radiante difícil de describir. Su aura clamaba que la libertad se había posado en su alma, con la mirada radiante comenzó a relatar:

“Queridas compañeras, quiero confesaros algo…me llamo Gabriela y quiero que utilicéis el femenino para dirigiros a mí.

La moción que quiero presentaros hoy se trata de que toda la ciudadanía se convierta en trans durante algún momento: tú queridísima María, a partir de ahora serás Mario, así mismo te recuerdo que el hecho de ser trans no te convierte en heterosexual. Las no adscritas: Ruperta y Enriqueta. En ese instante, alguien cambió de música…

“España camisa blanca de mi esperanza

Reseca historia que nos abraza

Por acercarse sólo a mirarla.

Paloma buscando cielos más estrellados

Donde entendernos sin destrozarnos”

Las compañeras de izquierda se llamarán Pedrita, Moi y Silvio. Elena será Eleno y Alicia se llamará Alf. Chusas tendremos varias entre Círculos y Claveles, no os preocupéis os amaremos a las dos por igual, y como no Rafaela preocupada única y exclusivamente por el medio ambiente.

Alguien volvió a tocar de nuevo el play…

“Que Viva España”

Y siempre la recordarán

“Que Viva España”

La gente canta con ardor

“Que Viva España”

La vida tiene otro sabor

y España es la mejor.”

Y para finalizar nuestras queridísimas gaviotas, una lástima que una de ellas se encuentre ya en los Puertos, no queremos olvidarlas: Carmelo, Paca, Berto y Manuela.

A partir de ahora todas las personas que viven en Huelva cambiarán su nombre al femenino o al masculino o viceversa según corresponda, todas seremos trans. Todas romperemos el binomio hombre-mujer, todas sabremos lo que se siente viviendo en estos dos géneros donde se nos ha enseñado a comportarnos de una forma tan distinta, y precisamente por eso nos sentiremos feministas. Ya que os vais a percatar de que a los hombres se les ha enseñado toda una serie de doctrinas de conductas además comprobareis que a las mujeres se les trata de una forma inferior, cuando nos cuenten los transexuales masculinos que ahora disfrutan de los beneficios que te ofrece la sociedad por el simple hecho de leerte varón.

Sí somos trans, y al ser trans cambiaremos las directivas, crearemos un protocolo para que en el momento en el que cambiemos nuestro nombre en cualquier registro local se cambien en el resto de delegaciones, animaremos a las empresarias para que se encuentren deseosas de podernos contratar, y nos prometeremos como buenas hermanas, que nunca nos equivocaremos al nombrar a las demás. Queda prohibido mirarnos como si fuéramos unas bichas raras. Los baños públicos no se encontrarán diferenciados por sexos y las duchas serán individuales en todos y cada uno de los diferentes complejos polideportivos de nuestra Huelva. Dispondremos de un servicio de asesoramiento por si algún habitante necesita acompañamiento para realizar esta mudanza. Todas nuestras trabajadoras se encontrarán debidamente formadas por si en algún momento alguien necesita ayuda. No habrá nadie en Huelva que no sepa lo que significa ser trans. Y los días significativos, como este pasado 31 de Marzo, en nuestro Ayuntamiento se alzará la bandera Trans. Romperemos los espejos, todos y cada uno de ellos. No permitiremos que eso nos condicione nunca más”.

Y de repente…comenzó a sonar el despertador, llegaba tarde a trabajar, esa noche había soñado bonito pensando en mí ciudad.

Lucas Alcázar, el verdadero trans de Huelva.