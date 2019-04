Krypteia Capital se niega ahora a negociar con el Recreativo

now playing

El conflicto abierto entre Krypteia Capital y el Recreativo por el préstamo impagado a la empresa madrileña, que podría provocar incluso el embargo de la Ciudad Deportiva, se prolongará durante los próximos meses, pues ambas partes difieren en el momento adecuado para negociar.

Lo ha confirmado Óscar Romero, presidente de Krypteia Capital, quien en declaraciones a Antena Huelva Radio ha reconocido que recientemente “hubo un intento de negociar (un plan de pago)” por parte del Recre, pero “al día de hoy no contemplamos ninguna negociación“.

“Si nos lo hubieran planteado en octubre, habríamos negociado sin problemas, pero tras seis meses esperando una llamada del club, no es momento de negociar nada. No vamos a negociar cuando te conviene. Y a mi lo que me conviene ahora es esperar a después de las elecciones“, sentencia.