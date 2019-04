Juan José Cortés, contradicciones en la miel del poder

Durante el primer trimestre de 2008, ante la escalofriante noticia de la desaparición de la niña de 5 años Mª Luz Cortés, vecina de la populosa barriada onubense de El Torrejón y la posterior confirmación del vil asesinato cometido por un pederasta hoy encarcelado, todos, absolutamente todos nos sentimos consternados. La impotencia por tan bestial acto nos devolvía valores otrora habituales como la solidaridad ante tan enorme desgarro en el alma de sus progenitores y familiares. El dolor queríamos compartirlo con ellos para, a ser posible, hacer menos duro esos y posteriores momentos tan difíciles y espinosos.

El desenlace produjo una conmoción social en Huelva y el resto del país de proporciones inimaginables. A ello “ayudaron” las omnipresentes cadenas televisivas, siempre ávidas de morbo, dando cobertura diaria al suceso en sesiones maratonianas y poniendo los focos especialmente en Juan José Cortés, padre de Mª Luz.

Eran tiempos donde él se prodigaba en apariciones ante las cámaras de Tv portando como indumentaria un chándal del Recreativo. Pero Juan José Cortés, con el paso de estos años, entre asesorías y colaboraciones con el derechista partido PP ha quedado atrapado definitivamente por la miel del poder aceptando la cabecera de lista al Congreso por la provincia de Huelva en las elecciones del 28 de Abril. El chándal del Recreativo es sustituido por chaquetas americanas de sport y corbatas de seda. Ya no lo veremos más pregonando telas y blusones en el Mercadillo de Las Colombinas desde su puesto como vendedor ambulante. Ya no tendrá más de potenciales compradoras de sus prendas y géneros a la mujer de su tierra, mujeres casi en exclusividad integrantes de las capas más populares de nuestra capital y provincia.

Ahora Juan José tendrá por nuevo Mercadillo el hemiciclo en la carrera de San Jerónimo, la sede de su partido en la C/ Génova y, cómo no, también hará sus apariciones en la Fundación FAES. Por allí, por los entretelas de éste su nuevo trípode institucional en los madriles coincidirá, si no lo ha hecho ya, con José Mª Aznar, a la sazón ex- presidente de ese su partido que responde al papel de organización delictiva por sus casos de corrupción en estado puro y también ex de la FAES, centro de análisis antipopulares y cantera de cuadros reaccionarios donde la voracidad de la extrema derecha para sostener su dominación se convierte en el verdadero leif motiv de su existencia. Los pueblos de América Latina conocen y bien de sus malévolas intenciones.

Ahora bien, ¿Pedirá Juan José Cortés desde su escaño congresual para el asesino de miles de niñ@s iraquíes la misma condena que solicita para el asesino de su hija ?, ¿ O lo hará proporcionalmente al número de víctimas causadas?, ¿ Será capaz Juan José de entender que el mismo sufrimiento y dolor que a él le está ocasionando el asesino de su hija lo ha ocasionado el presidente de su partido a miles y miles de padres y madres en Irak ¿….

El día que comparta tácticas, puntos de vista, estrategias, mesas y manteles con el ex- presidente de su partido…,? mantendrá Juan José con él miradas y sonrisas de complicidad o lo señalará con el dedo índice de la denuncia y de la acusación ?.., ? Acaso no considera Juan José esas bombas “inteligentes” que tanto gustan al ex-presidente de su partido cuando estallan en mercadillos, hospitales o iglesias de Irak tan despiadadas, feroces y violentas para con niños, padres y ancianos irakies como fueron los repugnantes e indescriptibles actos del asesino de Mari Luz ¿,.. ? Devolverá Juan José palabras de solidaridad y respaldo a los familiares de esas víctimas con las que se ensañó el ex-presidente de su partido, junto al trío de las Azores, que tanta sangre inocente ha derramado en Mesopotamia ¿…. ? Se pondrá al servicio en sus reivindicaciones de la familia de José Couso, asesinado en el Hotel Palestina de Bagdad ??… Los asesinos materiales e intelectuales se pasean aún por las calles dando conferencias o haciendo declaraciones de corte agresivo contra los pueblos.

Otra de las razones de peso para que la cúpula de Génova, encabezada hoy por un discípulo aventajado del aznarismo más reaccionario y belicoso y a la vez avalista y mentor de la candidatura de Juan José como cabeza de lista al Congreso por esta provincia es su pertenencia a la raza gitana en el intento de aglutinar a los votantes de tan noble etnia en torno a esas siglas de la extrema derecha.

Ahora bien, teniendo en cuenta que además de políticos corruptos en comisiones ilegales o sobresueldos en dinero negro, también frecuentará en ésta su nueva singladura política con grandes empresarios, representantes de multinacionales, paraperiodistas, jueces “lamelas”, responsables de cuerpos represivos del Estado y otros especímenes de la casposa fauna francocrática hispana recordarle el carácter supremacista de esta calaña no está de más.

Éstos hoy aduladores no tardaran en “sacar al diablo a comer”. Lo que no deja de sorprender, teniendo en cuenta que es, desde las matrices ideológicas y políticas extremo derechista que Juan José comparte, donde la persecución al pueblo gitano alcanzó tintes dramáticos. Literatura, cine, ámbitos académicos y música (especialmente el flamenco) se encargan de recordarlo a menudo. Razón de peso para al menos proclamar que no serán muchos los gitanitos que se rompan las camisas ante éste casamiento de Juan José Cortés con los represores de su pueblo.

Conocemos y bien de la genuflexión de los gerifaltes de su partido para con el imperio norteamericano. Bombardeos contra pueblos han sido avalados desde la C/ Génova bajo la eufemística denominación de “daños colaterales”. Esperemos de Juan José Cortés la defensa más contundente desde su próximo atril político contra el nuevo intento imperial de segar la vida de niños venezolanos, nicaragüenses o iraníes en nombre de la codicia.

Pronunció el poeta caribeño Rubén Mtnez. Villena hace casi un siglo “ ¡ Oh, la pupila insomne y el párpado cerrado”. Así nos obliga a vivir el proclamado guerrerismo de los forajidos y en éste nuevo trípode institucional de Juan José estos abundan.

Fdo. Antonio López: Hijo de esta tierra