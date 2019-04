No necesitaba un sillón. Ya tenía varios

Me ha sorprendido el revuelo que ha supuesto mi nombramiento. Nunca conocí que fuera tanta noticia la designación de un gerente de un hospital de Huelva, y menos de un hospital Comarcal. Cierto que esperaba cierta expectación, por mi trayectoria anterior, pero realmente no tantas reacciones antes de empezar mi nueva labor.

Quien soy y mi curriculum son del dominio público hace tiempo (Dermatóloga con consulta privada, Vicepresidenta del Colegio de Médicos, Delegada del Sindicato Médico) y en base a mi trayectoria profesional y sindical, de la que me siento muy orgullosa -por cierto-, se han sucedido múltiples ataques hacia mi persona y hacia el movimiento ciudadano y la Asociación que hasta ahora he presidido. Por ello he dudado si escribir o no, si justificar mis decisiones o no, pero al final como yo SIEMPRE CONTESTO lo hago de nuevo, pero no para responder a personas maledicentes, más interesadas en sus propios intereses políticos y en defenestrar al oponente, que en solucionar los problemas sanitarios con su trabajo, sino para los compañeros, los sanitarios, los socios y seguidores de Huelva por una sanidad Digna y los onubenses que me han apoyado a lo largo del tiempo.

Desde el año 2010 llevo haciendo estudios y denunciando la situación sanitaria de la provincia de Huelva, intentando difundirlos, concienciar a la sociedad onubense del caos al que nos estaban llevando. Esto no ha sido “de la calle al despacho” como algún medio ha publicado.

Efectivamente: he dicho si a la propuesta del Gerente del SAS para dirigir el Hospital Infanta Elena, el hospital en el que llevo casi 25 años ¿Y que sentí cuando me lo ofrecieron? Ilusión, vértigo y también un poco de miedo.

Ilusión porque era poder trabajar en la construcción de un nuevo proyecto de hospital, de arremangarse, trabajanr desde dentro, y tratar de que se oigan en la Consejería, las deficiencias de nuestra sanidad.

Vértigo , ante la responsabilidad que conlleva este cargo, aunque por algunos comentarios parezca, que ser gerente de un hospital con unos 1200 trabajadores, enfrentarse a la catastrófica situación en que los anteriores gestores lo han dejado tras los movimientos de fusión y desfusión, al dolor y sufrimiento que representan las larguísimas listas de espera”, es un regalo, un premio, vamos, “unas vacaciones en el Caribe”.

Un poco de miedo , a dar un vuelco total a mi carrera profesional, a dejar mis proyectos profesionales, a lo desconocido, a dejar también la asociación por la que tanto un “grupo de locos” hemos trabajado…

¿Se me plantearon dudas? Muchas: mi futuro y el de mi familia, la necesidad de romper con mi carrera profesional, dejar mis actuales responsabilidades, mi trabajo como dermatóloga, mi consulta privada en la que llevo 25 años trabajando, la consiguiente pérdida económica que esto representa (aunque muchos no lo crean), el Sindicato Médico, mi casa desde hace muchos años, que me ha permitido conocer los entresijos de esta maquinaria administrativa. Qué pensarían mis compañeros de trabajo, la directiva de la Asociación “Huelva por una Sanidad Digna” con los que he compartido tanto y tanto trabajo y esfuerzo (más de 2 años ocupando todo mi escaso tiempo libre), los onubenses que tanto me han apoyado. ¿Merecerá la pena asomarme a un proyecto de duración finita y aún por definir? ¿Podrá ser Se escuchara escuchada de verdad mi voz?¿Me darán recursos suficientes? Y si no , ¿tendré fuerzas para empezar de nuevo?

Siendo sincera, y que me perdonen quienes me han nombrado y han depositado en mi su confianza, hasta dudé de las intenciones del ofrecimiento: ¿Desactivar un movimiento que puede ser una dura oposición, o una voluntad real de solucionar los problemas?

Pero después de la tempestad viene la calma y, tras reflexionar, la tranquilidad. Es una responsabilidad que creo podré asumir. Es un hospital que conozco bien, con excelentes profesionales, compañeros de muchos años, con los que se que puedo contar para, no sólo devolverle su antiguo esplendor, sino tratar de convertirlo en el mejor comarcal de Andalucía

¿Qué voy a hacer? Todo lo que esté en mi mano y me permitan.

Creer en un proyecto y querer llevarlo a cabo, es poder. Y yo creía y quería cuando éramos muy pocos los que creíamos posible que se parara la fusión y se consiguió.

Creía y quería que los onubenses salieran a la calle a luchar por la sanidad, y salieron, y entre todos hicimos posible llegar aquí, y ahora ¿iba a retroceder? No. Ahora quiero y creo. Espero no equivocarme.

Le planteé al Gerente del SAS mi necesidad de conocer su proyecto para con el HIE. Sus ideas al respecto de nuestras reclamaciones condicionarían mi decisión: El cumplimiento de la Sentencia del TSJA, la vuelta de la Ginecología, la Obstetricia y la Pediatría al HIE mientras se construía y ponía en funcionamiento el Maternoinfantil, la apertura del CHARE de Lepe, la política de personal… y me convenció.

Así que aquí estoy. Agradezco la confianza que han puesto en mi los nuevos gestores, dándome la oportunidad y, espero, el presupuesto y las herramientas para intentar cambiar las cosas desde dentro.

Y para ello pido la ayuda de todos vosotros, compañeros. Devolver al Infanta Elena a su antiguo esplendor. Convertirlo en el mejor comarcal de Andalucía, dar al paciente, que no usuario, y familiares, la mejor atención profesional, humanizar nuestra asistencia y nuestro trabajo, ser un gran equipo que viene a trabajar con ilusión como hacíamos antes. Ese es mi proyecto y espero que sea el de todos. Mis puertas SIEMPRE estarán abiertas para todos para proyectos, para críticas. Uno sólo no puede, pero confío en que todos queremos construir uns sanidad mejor para los onubenses.

Si en algún momento no puedo trabajar por la sanidad de Huelva como los ciudadanos se merecen, seré la primera en reconocerlo y dejar la dirección del Hospital. Me encuentro con fuerzas para ello y no me asusta. Yo si tengo donde volver. Me comprometo con la transparencia y el cumplimento de la normativa y aunque entiendo que la fe no debe ser ciega, y que las dudas os asaltarán a todos, o pido que juntos trabajemos y entre todos construyamos un futuro mejor