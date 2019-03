Los memorialistas se oponen a la beatificación de Manuel Siurot por su papel en el franquismo

now playing

La AMHPH pide al obispo de Huelva que reconsidere su decisión

La Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva (AMHPH) ha recibido con “gran preocupación” la propuesta que hizo pública ayer la diócesis de Huelva de iniciar el proceso de beatificación de Manuel Siurot. Desde el seno de la asociación “queremos manifestar que comprendemos las razones que mueven al obispo de Huelva, señor José Vilaplana, a promover esta acción, porque estará inspirada en la figura de Siurot como impulsor de unas escuelas de carácter religioso que en el primer tercio del siglo XX acogieron a numerosos niños sin recursos, aspecto que toda Huelva conoce. No obstante, lo que quizá no sea tan del conocimiento ciudadano es la otra cara del personaje, cuya trayectoria política se sitúa en favor de gobiernos militares y no democráticos, mucho menos de izquierdas; además de mantener una firme postura contraria al laicismo en la escuela”, señalan, al tiempo que indican que “Siurot tuvo su momento álgido cuando se posicionó activamente al lado de los sublevados contra el Gobierno legítimo de la República en 1936, participando activamente en el aparato represor que se organizó en Andalucía Occidental de la mano de Queipo de Llano, con quien compartió espacio en los micrófonos de Radio Sevilla, programas que han pasado a la historia por su crueldad”.

La asociación memorialista cree que la ciudadanía tiene que conocer la verdad completa sobre la biografía de este personaje. “Todo el mundo sabe que Siurot tiene calles en varios municipios de Huelva y fuera de la provincia por su labor profesional (la de la capital –extensa vía que va desde la rotonda de Juan Ramón Jiménez hasta el Santuario de la Cinta- fue una de las que se propuso al Ayuntamiento de Huelva para su eliminación por la comisión de expertos que estudió este asunto hace unos meses, para hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía). Lo que quizá no sea tan conocido sea ese otro aspecto lamentable de su vida, que oscurece su trayectoria, tal fue ponerse del lado del mando represor, trabajando codo con codo con uno de sus más despreciables exponentes, Queipo de Llano, participando así activamente en cuestiones propagandísticas”, añaden.

“Entendemos que José Vilaplana, hombre culto y dialogante, tendrá a bien considerar nuestra postura”, continúan desde la asociación, que por ello le anima “a consultar la bibliografía existente para conocer debidamente la figura del abogado palmerino Manuel Siurot, como puede ser su propio libro ‘Mis charlas en el micrófono del general’, editado en Cádiz en 1937 por la editorial Cerón”, señalan, tras lo que indican que “la trayectoria profesional y religiosa de Manuel Siurot está magníficamente recogida en el libro ‘La represión del Magisterio republicano en la provincia de Huelva’, de Manuel Reyes Santana y José Juan de Paz Sánchez. Entre otras muchas cuestiones, se documenta su negativa a interceder por maestros de la provincia que acudieron a él antes de ser asesinados. Otros libros, como el de Francisco Espinosa Maestre, ‘La guerra civil en Huelva’, también puede consultarse para este menester”, añaden.

“Creemos que la diócesis no debe obviar la realidad a la hora de tomar una decisión que puede herir la sensibilidad de muchas personas que sufren aún las consecuencias de la brutal represión que el régimen de Franco llevó a efecto en esta provincia, donde siempre decimos que no hubo guerra, sino solo represión. Huelva tiene la desgracia de soportar una de las cifras más escalofriantes de asesinatos de toda España. Recordar que en la actualidad, gracias a las investigaciones últimas realizadas por nuestra asociación, hay contabilizados más de 8.000 asesinatos en la provincia; y un número indeterminado de víctimas que sufrieron torturas, persecución, presidio y exilio forzado por sus ideas políticas”, destacan desde la asociación.

Por todo ello, la AMHPH pide a la diócesis de Huelva y a su máximo representante, José Vilaplana, que reconsidere su propuesta y desestime la misma por respeto a las víctimas. Desde la asociación “estaremos encantados de tener un encuentro con el señor obispo para debatir esta cuestión que nos parece capital, cita que le pediremos en los próximos días”, concluyen.