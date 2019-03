La beatlemanía invade la UHU

Si existe un grupo al que se le sigue rindiendo culto y sigue siendo objeto de estudio, coleccionismo y banda sonora de cualquier generación, si decimos que es el cuarteto de Liverpool ‘The Beatles’ seguramente nadie se sorprenda. La Beatlemanía invadió ayer el Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva en el que se pudo disfrutar de una jornada de homenaje al conocido grupo.

La tarde comenzó con la conferencia ‘Por un penique de fresas’ que corrió a cargo de Enrique Sánchez, fundador del grupo ‘Los Escarabajos’. Sánchez expuso su investigación sobre cómo canciones como ‘Penny Lane’ fue, en parte, compuesta en España, concretamente en Andalucía; entre otras muchas teorías. Las anécdotas del viaje que realizó John Lennon a Almería para grabar una de sus películas, y cómo Paul McCartney intentó coincidir con él en Andalucía viajando en su propio coche desde Londres, centraron la amena charla, en la que el fundador de ‘Los Escarabajos’ no escatimó en detalles y pruebas recopiladas en los últimos años.

La jornada homenaje continuó con la conferencia de Leslie Cavendish, quien fuera peluquero-estilista de ‘The Beatles’, “pasé de ser un fiel seguidor a, en cinco minutos, estar sentado tomando té en el salón de Paul McCartney antes de cortarle el pelo por primera vez”, apuntó. Su historia con el grupo es digna del libro que presentó a las decenas de presentes que se dieron cita en la Facultad de Derecho, Leslie Candevish narró cómo “le corté el pelo muy, muy corto a Paul y fue una revolución, todos los medios titularon con Paul skinhead; aunque gracias a este corte de pelo pudo disfrutar de un viaje con la que era su pareja y pasar totalmente desapercibido”.

El peluquero de ‘The Beatles’ también explicó cómo fue su relación con el resto del grupo. “Con John Lennon nos ocurrió que por decir que no tenía un pelo magnífico, los medios de comunicación titularon que podría quedarse calvo y eso provocó un gran revuelo, pensé que era el fin de mi carrera; pero afortunadamente no fue así y pasé unos maravillosos años siendo el estilista gracias a que el encargado de Vidal Sansoon no pudo atenderlos aquellas primeras citas en las que me hice cargo de sus peinados”.

Dos horas de conferencia que se quedaron cortas para la curiosidad de los presentes, aunque amablemente Candevish quiso atender y firmar a los que se acercaron a saludarlo previamente asistir al concierto de ‘Los Escarabajos’.

El fin de fiesta ‘Beatlemaníaco’ fue con el concierto de ‘Los Escarabajos’. Con un repertorio en el que las más de 500 personas presentes pudieron disfrutar de la carrera del grupo de Liverpool, el grupo supo meterse al público en el bolsillo haciendo que bailaran en sus sillas, incluso con algunos valientes haciéndolo en la pista. “Nos gusta que nuestros conciertos se conviertan en una fiesta con todo tipo de públicos, hay que transmitirles a los pequeños de la casa el gusto por los Beatles”, apuntó Enrique Sánchez mientras invitaba a cantar y disfrutar del concierto. ‘Help’, ‘Penny Lane’, ‘Yesterday’, ‘Eleanor Rigby’, ‘Strawberry Fields Forever’, ‘All you need is love’ o ‘Let it be’ fueron algunas de las canciones que resonaron en Jacobo del Barco y embelesaron a un público totalmente entregado. Un cierre magnífico a la jornada homenaje-tributo a The Beatles.