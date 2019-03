Andrade: “No recuerdo la última vez que perdimos”

La plantilla del Recreativo rebosa confianza. Al margen de las polémicas extradeportivas que vuelven a rodear al club, el grupo de José María Salmerón se ha ejercitado hoy a puerta cerrada en el Nuevo Colombino, como parte de la preparación del partido del próximo domingo contra el Marbella.

“El Marbella viene en una dinámica muy buena, lleva once partidos sin perder, está encajando pocos goles y tiene jugadores importantes arriba. Pero nosotros estamos trabajando muy bien, tenemos confianza y esperamos seguir en la buena línea y sumar los tres puntos“, anuncia Pablo Andrade.

Y no es para menos. Si el rival presume de racha, el Decano no se queda atrás. Van catorce jornadas seguidas puntuando, por lo que no es de extrañar que el lateral brasileño admita que “no recuerdo la última vez que perdimos y ahora mismo no pensamos en perder ningún partido de aquí al final“.

En el plano personal, Andrade pone buena cara a su cambio de rol en el equipo, donde ha pasado de ser un titular indiscutible en la primera vuelta, a salir desde el banquillo en este segundo tramo. “Estoy bien, vine aquí para sumar en los minutos que me de el entrenador, porque lo importante es el equipo, clasificarnos para el ‘play-off’ y ascender“.

En este sentido, el zaguero cedido por el Ourense no cree que el cambio de jugar con una defensa de cuatro a hacerlo con cinco atrás le haya perjudicado, “porque soy un lateral muy ofensivo y he jugado muchos partidos de carrilero. Lo que ocurre es que todos los que jugamos ahí estamos a tope y el entrenador elige sabiendo que juegue quien juegue lo hará bien“.