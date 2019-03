Que no te engañen: La bandera de España no pertenece tan solo a la derecha

Que no te mientan, que no te engañen, que no jueguen contigo, no permitas que manipulen tus sentimientos acerca de lo que sientas por España

No consientas que te levanten del sofá al escuchar un himno, reivindica que no llegas a final de mes, exige que no tenemos trabajo y que Huelva va perdiendo población todos los años por ese: no encuentro trabajo, aquí no tengo futuro, en mí ciudad me pagan menos por los mismos servicios que en cualquier otra ciudad.

Dirígete a ellas y enséñales tus manos llenas de callos, y pregúntales que donde han trabajado antes, que si alguna vez han estado de sol a sol recogiendo fruta, que sí en algún momento ha trabajado sirviendo, que sí se mancharon el delantal haciendo de comer para toda la tropa.

Una dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, se le ha presentado una querella criminal por presuntos delitos de actividades prohibidas a funcionarios públicos y abuso del ejercicio de su función, ¿os suena ese tipo de situación?, dice que su partido es el único que es capaz de estar en Colón y en el Orgullo LGTBI en Madrid, y si Begoña, desde luego es el único, precisamente por eso a vuestro partido no lo entiende ya ni Cristo. Sois capaces de compartir pancarta con los franquistas, los cuales apuñalaron a un joven homosexual hace unos días, y a la misma vez sois capaces de reivindicar nuestros derechos.

¿Y encima nos vais a pedir a las LGTBI que no nos enervemos? ¿Que queréis que no nos enfademos? Sra. Villacís ha nosotras nos corre la sangre por las venas. No somos la mercancía de ningún partido, no nos utilicen para limpiar su imagen ante sus decisiones en Andalucía.

Mientras escuchamos hablar una y otra vez de la España de los balcones, nos traen la defensa de la tauromaquia, porque claro los problemas de Huelva y de España entera todas sabemos que se resuelven apoyando al colectivo más discriminado y mal tratado del momento: los toreros. Ellos necesitan de nuestro apoyo. Apostaría por llevar esta medida no ante nuestro Excelentísimo Alcalde, yo me iría al Presidente del Mundo, a ese que quiere construir un muro entre dos países, ya que la historia tantas veces contada de los muros al parecer no le ha servido para entender que los nacionalismos exagerados lo único que nos acarrean son conflictos, acusáis de fomentar el nacionalismo catalán en la población catalana y ustedes resolvéis esa situación avivando el nacionalismo español.

No te dejes engañar, no dejes que te mientan, que no te cuenten más historias, que los problemas en Huelva no nos lo ha causado los inmigrantes, que la desafortunadas historias que ocurren aquí se llama una mala gestión, y que la responsabilidad, hasta donde yo alcanzo a comprender, reside siempre en quienes gobiernan.

Lucas Alcázar, un transexual de Huelva.