“No podemos decir que acabamos contentos con la derrota, pero sí orgullosos. El grupo demostró mucho corazón. Ahora a jugar el partido más importante, el que se juega fuera de la pista, el del futuro

–

-Partido de mucho corazón, se lo dije al equipo en el vestuario, que lo máximo que le puede pedir un entrenador a sus jugadores es la entrega y este grupo se entrega. Estar ocho puntos abajo en la recta final del último cuarto y forzar la prórroga, y luego estar seis abajo en el tiempo extra y remontar. Este equipo tiene mucho corazón, incluso en las situaciones más adversas, pero juntas tus propios fallos con los fallos arbitrales y al final pierdes.

–

-hubo demasiado fallos. Sé que pitar en esta cancha es muy difícil, pero no es normal la quinta falta que le pitan a Pablo Martínez, que nuestro jugador vea técnica por responder a otro que le ha tirado el balón a la cara y a ese otro no se le pita nada… son situaciones muy difíciles de entender.

-Como esta BJ

-Me tranquiliza que aún estando cojo pudo pegar dos mates, lo que me hace pensar que lo de la rodilla es sólo un golpe. BJ es un jugador que ha dado un salto de calidad muy grande, metiendo lanzamientos muy importantes, lleva dos meses jugando con más confianza en tiros abiertos y es un jugador muy duro que demuestra un compromiso brutal. Es muy difícil encontrar un americano así, con ese nivel de compromiso.

-clasificaicon imposible

-huelva respira baloncesto y no deberia depender de que entre un tiro o no en una prórroga, como así ha sido siempre históricamente. que alguien digaahora que es cpaz de generar el ambiente que ha tenido en el Andres Esrada en estos cuatro últimos partidos

vamos a intenr seguir sumando y acabar en la mejor posocion posible y ojala la gente siga vieniendo, pero se ha demostrado ya que hay un interes real por el baloncesto y que es el momento de poastar por este club, en esta categoria o en otra.

-dese elmpricnioo sabiamos que eras practicamnete imposible. habia cuatro equoos con seis victorias, nosotros entrabamos con solo dos triunfos , y teniamos el basket average perdido con dos de esos equipos. teniamos que ganarlo todos y que equipos de ka entidad de UDEA; Marbella, Melilla y Benhavais perdieran cuatro o cinco partidos

es verdad que viajar es un mundo, el club no tiene la fuerzapara viajr como lo hacne potros equipos que hacen noche antes en Huelva, y nuestros recuersos son nuestros vheiculos aprticulares, viajes de tres, cuantro o cinco horas y vamos a ver como el equipo respomnde. pero vamos a intentarlo y a buscar la sexta victoria en cazorla y seguir en casa con un buen sabor de boca, a mi me soreprendendiras mucho que el grupo bajara los braszos

-futuro

-no me he parado a pensar, hubo movimeotnos en febrero, se hablo con la droectiva, el club como eb esta en unan situacion, como siempre ha estado el baloncesto de huelva, jugando el partido mas complicado, buscando recuersos, llamar puertas, demostrar que esto vende , que hay muchi interes, y yo siempre le aconsejo al club que no es momento de pensar nada. cnd acabe la temporada si el club me hace una prpuoesta y se sabe algo mas de futuro, tomare una decision. yo estoy en mi ciudad , dodne vivie mi familia y tengo mi trabajo, no pensaba olver a ver al andres estrada asi, estoy muy contento y muy realizado aqui, pero vakos a ver que es lo que puede pasar