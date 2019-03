Narciso Rojas: “Creo que el TSJA ha profundizado poco en el caso”

now playing

La otra cara del fallo del TSJA que absuelve parcialmente a Pablo Comas de los delitos por los que fue condenado por la Audiencia Provincial de Huelva, es el Recreativo Suportters Trust. La organización que preside Narciso Rojas ha pasado de celebrar la victoria total de sus tesis, a un triunfo a medias, que podría quedarse en nada si el Tribunal Supremo falla a favor del empresario madrileño.

Porque mientras la defensa del ex-propietario del Recre ya ha anunciado que recurrirá en Madrid, en el Trust valoran la decisión a adoptar. “Aún no lo sabemos, tenemos que reunirnos todos para estudiarlo y analizarlo. Y habrá que ver qué pasa con la Auditoría Forense“, señala el ‘jefe’ de los trusistas.

Respecto a la sentencia del Alto Tribunal andaluz, Rojas señala que “la respetamos, pero no la compartimos. Entendemos que no tiene sentido que se reconozcan los hechos que denunciamos, pero que se anule el daño al club, cuando el propio TSJA describe la pignoración de un millón de euros como ‘una gestión desordenada, oportunista y fraudulenta‘“.

Del mismo modo, “nos sorprende que el TSJA se base en una pericial muy pobre en soporte documental y aportada por la defensa, para decir que se perjudicó a Hacienda y a los acreedores concursales, pero no al Decano. No entendemos que se pueda separar el daño a la Agencia Tributaria por impagos del Recre, con el daño al Recre derivado de no poder pagar a la AEAT“.

“Personalmente, creo que el TSJA ha profundizado poco en el caso y esto le hace enviar un mensaje peligroso a la sociedad: ‘Compren de manera fraudulenta, que no les pasará nada’. Y nos parece un despropósito“, concluye Narciso Rojas, quien el próximo día 27 dará por cerrado oficialmente su mandato en la Asamblea General Extraordinaria que celebrará el Trust.