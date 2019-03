Huelva lo que necesita es un aeropuerto

Este pasado viernes hubo dos manifestaciones en Huelva, en una de ellas se protestaba en contra de las políticas que están favoreciendo el cambio climático y el calentamiento global, lo que se ha denominado como #FridaysForFuture, reivindicación por otra parte que en una provincia donde superamos la media andaluza en tasa de mortalidad en cánceres debería de ser atendida y escuchada, y otra manifestación, llamada “Huelva se mueve” en la que se requería nuevas infraestructuras, y entre esas exigencias, se encontraba la ejecución de un aeropuerto.

Y aunque es cierto que Huelva carece de servicios como ninguna otra provincia de Andalucía, las conexiones viales entre los distintos puntos de la geografía choquera dejan mucho que desear, muy probablemente nadie se habrá librado alguna vez de ir hasta Santa Bárbara de las Casas y no dejar de tener la sensación durante todo el trayecto que de que se estaba viajando a Alemania, eso unido a la falta de una oferta de horarios en los distintos medios de transportes públicos, en muchos casos incluso inexistentes, hacen que para vivir en nuestra maravillosa provincia se nos haga prácticamente imprescindible la adquisición de un vehículo.

Lo que me llama la atención enormemente que entre las propuestas de dicha reivindicación se encuentre la construcción de un aeropuerto. Esta medida, y discúlpenme sí molesto a alguien, carece de sentido, y es al fin y al cabo una proposición populista de las que nos tienen acostumbrados algunos partidos políticos, entre ellos el que presidía la pancarta de la manifestación, que por cierto tengo la extraña sensación, en algunos momentos, que os hacéis muy rápidamente dueñas de cualquier tipo reivindicación. Luego se molestaran si digo que menos imágenes y más hechos. Tantos años en silencios, ha hecho que llegue un momento, en el que la rabia que siento por dentro ante tanta injusticia, ha vencio y estoy harto de mentiras electoralistas.

Sí y aunque Huelva necesita mejores infraestructuras, a mí me gustaría informaros que las choqueras y choqueros no somos idiotas, y que por favor, dejen de tratarnos así, porque Huelva, y ustedes mejor que yo lo saben no necesita ningún aeropuerto, con la ubicación de dos aeródromos a menos de 150 km al Este y Oeste de nuestra capital, quizás una mejor conexión con ellos, sería una disposición mucho más acertada y acorde con las reivindicaciones que se estaban realizando desde el #FridaysForFuture, porque que el cambio climático es un hecho, que queráis o no, ya no podemos seguir obviando.

Un aeropuerto en Huelva favorecería a un aumento de las emisiones de gases, es decir un acrecimiento del dióxido de carbono a la atmosfera, por lo tanto se agravarían los problemas de mala calidad de aire y destruiría el habitad de muchas especies animales, arrasando el lugar donde iría construido. Por no hablar del gasto económico público que supondría. El lanzamiento de este tipo de propuestas, compañeras, debe de realizarse habiendo realizado primero el pertinente estudio de viabilidad del proyecto. Les recuerdo que ya en España hay aeropuertos fantasmas, ¿queremos eso?

Eso sí, queridos y queridas paisanas, nuestras paradas tendrían otra actividad más que hacer, sí dicho proyecto se ejecutase, esas 23.000 personas podrían vislumbrar con sus ojitos muertos de hambre, el despegue y aterrizaje de aviones en nuestra tierra, que según algunas, sería nuestra solución para seguir fomentando un sector económico regulado por un convenio que hace que la gente no llegue ni a final de mes.