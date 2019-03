AIQBE lanza una campaña que destaca su participación en el presente y futuro de la comunidad local

now playing

La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE) ha presentado hoy, 18 de marzo, la campaña 'Generando el Mejor Futuro de Huelva', cuyo objetivo es que tanto la ciudadanía como el sector industrial sientan el orgullo de pertenencia a un lugar común, la provincia onubense, y de compartir un mismo proyecto: su bienestar y progreso. El foco central está, por tanto, en el concepto de unión entre ambas partes.

En el acto de presentación de la campaña, en el que han intervenido el gerente de AIQBE, Rafael Romero, y la agencia responsable de esta iniciativa, Grupo Abbsolute, han destacado que las empresas integradas en la Asociación apuestan no solo por el desarrollo y crecimiento económico de Huelva, sino que también invierten en generar un impacto positivo a nivel social, creando empleo de calidad, implementando una renovada conciencia medioambiental, apostando por el impulso del conocimiento y la innovación, y apoyando eventos e iniciativas educativas y formativas, culturales y deportivas, entre otras facetas. Con ello, quieren poner en valor la implicación activa de AIQBE en su comunidad y su participación en la construcción de su futuro. Todo ello se traduce en nuevas oportunidades para la ciudadanía, de ahí que sea importante un mayor entendimiento entre ambas partes y una apuesta por un mayor entendimiento para acabar con falsos mitos en torno a ella.

Descubriendo la teaser

La campaña inició su recorrido el pasado 5 de marzo con una acción de impacto (teaser) que ha generado expectación y ha invitado a la reflexión directa de la ciudadanía de Huelva, sin la firma de ninguna institución, a través de la pregunta ¿La has mirado bien?, e invitando a visitar la web www.huelva-generandofuturo.com. Su finalidad principal era generar debates individuales sobre el presente y futuro de Huelva y, al mismo tiempo, se promovía la participación en una acción colaborativa en la que cada persona podía expresar cómo ve “el mejor futuro de Huelva”. Esta acción finaliza mañana, 19 de marzo, dando paso a la campaña principal, que recorrerá Huelva con presencia en las calles de la ciudad, en medios de comunicación y en redes sociales.

Sobre Aiqbe

Aiqbe cuenta en la actualidad con 14 miembros, que juntas suman 15 plantas de producción en los términos municipales de Huelva y Palos de la Frontera y que conforman el núcleo más significativo de la actividad industrial andaluza y uno de los más importantes del país.

Sobre Grupo Abbsolute

Agencia especializada en Acciones de Comunicación y Marketing Sorprendentes, tanto a nivel nacional como internacional. Con un multidisciplinar equipo con la capacidad de abordar nuevos retos de diferentes tipologías entre sí, entre ellas, Eventos, Marketing Ferial y Comunicación, incorpora un valor añadido en cada acción: el componente sorprendente que el cliente no se espera y que lo convierte por ello en inolvidable en su mente. De ahí su eslogan: Lo que no se espera no se olvida. Hace 14 años realizó su primera acción de comunicación. Y descubrió que incorporar el factor “inesperado” a cada acción hacía que se convirtiera en inolvidable.