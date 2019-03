El Krypteia Capital Huelva se desangra en Coín (90-72)

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Frenazo a la escalada del Krypteia Capital Huelva. El equipo de Gabriel Carrasco ha encajado su primera derrota en la fase de ascenso a la LEB Plata tras ser superado de cabo a rabo por el CB Coín (90-72). Los onubenses, que lamentaron la ausencia por lesión de José Pizarro, sufrieron dos bajas más durante el juego, las de Juan Toledo y Pablo Martínez.

No fue el día del cinco onubense. Coín salió como un huracán, con una defensa muy dura, que contó con el beneplácito arbitral, y con un ataque muy vertical. En el ecuador del primer acto, los locales ya mandaban por más de diez puntos (17-5, min.5). Desventaja con la que finalizó el primer periodo (24-12, min.10) y la primera parte (46-34, al descanso).

El Krypteia Capital Huelva no se encontraba cómodo, y no llegó a estarlo en casi ningún momento del encuentro. Solo BJ Gladden estuvo a su nivel habitual (19 puntos y 9 rebotes). El resto no lograría encontrar nunca su mejor versión, destacando la pésima actuación de Ful Casanova (0 puntos), aunque todos los jugadores derrocharon coraje y raza.

La continuación fue un quiero y no puedo por parte de los hombres de Gabriel Carrasco, que tan pronto se colocaban en el camino de la remontada, como se veían arrollados por los discípulos de Pablo Bernabé (del 46-38 al 55-38; del 79-69, al 90-72, del final). El golpe ha sido duro, ahora toca levantarse el próximo sábado ante el Enrique Soler de Melilla.

-FICHA TÉCNICA

CBD COÍN: Salva Méndez (11 y 5 asistencias), Fran Méndez (6), Miguel Molina (14 con 2/5 triples), Pablo Ibáñez (13), Chema del Río (17 y 8 rebotes), -cinco inicial-, Kevin Coyle (7), Juanjo Méndez (7), Bonhome (4), Chencho Sánchez (0), Francis Robles (11) y Rubén López (0).

KRYPTEIA CAPITAL HUELVA: Pablo Martínez (15 con 2/6 triples), Ful Casanova (0), BJ Gladden (19 y 9 rebotes), Skyler Burgess (7), Sebas Domínguez (0) -cinco inicial-, Pablo Hitos (3 y 2 asistencias), Julián Horacio López (13 y 9 pérdidas), Jesús Hernández (2), Youssou Kassé (0) y Juan Toledo (13).

CUARTOS: 24-12, 22-22 (46-34, al descanso), 20-16 (66-50) y 24-22 (90-72, al final).

ÁRBITROS: Aranda Requena y Ávila Zurita. Eliminaron con cinco faltas personales a BJ Gladden.

CAMPO: Polideportivo Municipal de Coín, unos 50 espectadores.