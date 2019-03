Ricardo Vilches: “El descenso no sería un fracaso”

La fase regular de la Liga N1 entra en su recta final y los seis equipos onubenses presentes en la competición apuran sus opciones de conseguir sus respectivos objetivos. Quien peor lo tiene es el CB Los Palitos, que este domingo se enfrenta a su última oportunidad en un derbi por todo lo bajo con el Ciudad de Palos. En esta entrevista con DiariodeHuelva.es, la estrella de los sanjuaneros, Ricardo Vilches, analiza el pasado y las posibilidades de futuro de su equipo.

-¿Aún es posible el milagro de la salvación?

-Claro, mientras haya opciones matemáticas y partidos por jugar, todo es posible. Nos quedan cuatro finales y tenemos que echar el resto. Evidentemente, dependemos de otros resultados, pero para lograr el objetivo, lo primero es ganar nosotros y después ver qué hacen los demás.

-¿Les ha pasado factura que esta temporada no haya tanta diferencia entre los equipos punteros y el resto?

-Nos ha traicionado que la competición ha estado más igualada que en anteriores ocasiones y que al principio nos costó rodar el equipo y empezar a competir bien. Si hubiéramos sido un grupo con gente que se conoce de años atrás, seguramente habríamos tenido más victorias. Y también cuenta la mala suerte de no ganar algunos partidos apretados, porque te metes en una dinámica negativa y luego es complicado salir de ella.

-¿El descenso sería un fracaso?

-No, este es un equipo humilde y aunque no se consiga la permanencia, debemos estar satisfechos por cómo hemos trabajado y cómo hemos peleado durante toda la temporada.

-En el plano personal, ha pasado de no jugar en el Enrique Benítez a ser la estrella del CB Los Palitos.

-No me veo como una estrella, porque somos muchos jugadores los que aportamos y podemos meter puntos. Pero sí es verdad que he pasado de tener un rol testimonial a ser de los que más juegan. Ese era el cambio que yo buscaba, aunque a nivel personal me exijo más. Puedo hacer mejores números y mejores partidos en esta liga, pero en líneas generales estoy satisfecho.

-LA JORNADA DE LOS ONUBENSES-

PMD Gibraleón - Xerez (Sábado, 17.30 horas)

- Xerez (Sábado, 17.30 horas) Ciudad de Huelva - Dos Hermanas (Sábado, 18.00 horas)

- Dos Hermanas (Sábado, 18.00 horas) Labradores - PMD Aljaraque (Domingo, 10.30 horas)

(Domingo, 10.30 horas) Gades - Ciudad de Moguer (Domingo, 12.30 horas)

(Domingo, 12.30 horas) Ciudad de Palos - Los Palitos (Domingo, 12.30 horas)

-ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN-

Dos Hermanas: 18 victorias y 3 derrotas PMD Gibraleón: 14 y 8 PMD Aljaraque: 14 y 8 Gines: 13 y 9 Ciudad de Huelva: 13 y 9 Xerez: 13 y 9 Labradores: 12 y 9 Coria: 11 y 11 Ciudad de Moguer: 11 y 11 Gymnástica: 9 y 13 Peñarroya: 8 y 14 Gades: 7 y 15 Los Palitos: 5 y 17 Ciudad de Palos: 5 y 17

(*) Los ocho primeros juegan el 'play-off' de ascenso. Los dos últimos descienden.