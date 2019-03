Bollullos emite un comunicado en el que no condena la agresión machista y las feministas responden

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

El Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado ha emitido un desafortunado comunicado respecto a la agresión machista de este pasado miércoles en el que no condena el ataque a la mujer y sin embargo sí ofrece el pésame a la familia del suicida. Concretamente el comunicado asegura que:

"Debido al triste suceso ocurrido en nuestro municipio. el Ayuntamiento quiere expresar su consternación ante los hechos acontecidos en el día de ayer.

"Desde esta Institución pedimos a todos los vecinos de la localidad. así como a los medios de comunicación, mantengan cautela y respeten la investigación que actualmente esta llevando a cabo la Guardia Civil. Trasladamos a la familia y amigos del fallecido nuestras más sinceras condolencias. La Corporación Municipal se une a la conmoción de nuestro pueblo y expresa su deseo de una favorable evolución a nuestra vecina".

Uno de los graves problemas del comunicado ha sido que además, está firmado por la corporación municipal, algo que ha levantado las quejas de otros ediles que no han visto el comunicado previamente y que lo han firmado en su nombre. Concretamente, según ha podido saber este periódico, Izquierda Unida ha emitido una queja formal al consistorio al no haber participado en la redacción del mismo y al haber firmado en su nombre unas ideas con la que la concejala de la formación no se siente identificada.

Respuesta del movimiento feminista de Huelva

Desde el Movimiento Feminista de Huelva han condenado la agresión machista en la provincia acaecida en la tarde del miércoles. En un comunicado emitido por este movimiento se indica que: "Mostramos todo nuestro apoyo y deseos de recuperación a la víctima, vecina de de Bollullos Par del Condado, así como nuestra repulsa ante tales hechos por parte del agresor".

"Queremos además recordar a las instituciones, en este caso al Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, que se contribuye a perpetuar las agresiones machistas cuando se mandan condolencias por el suicidio de un (presunto) asesino no poniendo el foco de atención sobre las verdaderas víctimas, que son la mujer que ha sufrido el intento de asesinato y su hijo".