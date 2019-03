Los grandes hoteles de Huelva y el Patronato reaccionan ante la caída del turismo extranjero

now playing

La Asociación Provincial de Hoteles de Huelva, miembro del Círculo Empresarial de Turismo, asistirá a partir del próximo miércoles día 13 al 17 de marzo a la Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) Travel Market, la principal feria turística de Portugal, con una representación de la oferta de nuestro destino avalada por la participación directa de 24 establecimientos hoteleros en la misma.

A través de los contactos mantenidos en la última edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR 2019), la asociación cerró un acuerdo con la Feria Internacional de Lisboa para participar con un stand propio de más de 80 metros cuadrados, en cuyo espacio se darán cita los establecimientos hoteleros participantes.

LLevarán su oferta a Lisboa el Gran Hotel del Coto (Matalascañas), Oh¡ Tels Carabela Beach Resort (Matalascañas), Oh¡ Tels Mazagón ( Mazagón), Barceló Punta Umbría Beach Resort (Punta Umbría), Apartamentos Leo I, II, III, y Deluxe (Punta Umbría), Barceló Punta Umbría Mar (Punta Umbría), Precise Resort El Rompido The Hotel 5*y Precise Resort El Rompido The Club 4*, Puerto Antilla Grand Hotel (Islantilla), Apartamentos Leo Islamar, Américas e Ipanema (Islantilla), Oh ¡ Tels Islantilla, Tui Family LIfe Islantilla, Occidental Isla Cristina, ADH Isla Cristina, Barceló Isla Canela, Apartamentos turísticos Leo San Bruno, Canela, Jardines de Isla Canela e Isla Canela Selection (Isla Canela).

Esta acción cuenta con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo, que de la mano del sector hotelero, dispondrá a su vez con un espacio propio para dar información general del destino con toda la oferta con que cuenta este, tanto a los asistentes profesionales, visitantes y público en general, que se estiman pueden alcanzar los 39.000, 77.000 y 38.00 personas respectivamente.

Una de las cuestiones que diferencia esta feria de otras es que durante los días 15 ( a partir de las 17:00h) a 17, es que el público general puede realizar gestiones de compra directa en el stand que se ha habilitado, aspecto este que pretende incrementar la contratación de cara a la Semana Santa y verano en este mercado por parte de los hoteles participantes.

Con esta acción, se busca reforzar el principal mercado internacional que operan en nuestro destino y que, a tenor de los datos del año 2018, supone el 4,78 % de los turistas internacionales que nos visitaron ese año (46.576), con un porcentaje sobre el total de pernoctaciones internacionales del 5,41% (216.622).

Según los hoteleros, "una de las razones que han motivado esta importante inversión en promoción por parte del sector privado, ha sido el descenso sufrido en 2018 de los datos provenientes del mercado internacional con un descenso en el total de pernoctaciones respecto del año anterior de 67.811, cuestión esta que incide en la necesidad de reforzar nuestra presencia en el mercado internacional y en concreto el portugués, que cuenta con menores inconvenientes en cuanto a la conectividad con nuestro destino".

El cierre del año 2018 arroja que del total de turistas que visitan nuestra provincia el 76,50 % son nacionales y el 23,50 % Internacionales.

El objetivo que se persigue no es otro que intentar equilibrar la balanza en favor de estos últimos, dado la importante capacidad de desestacionalización que poseen estos mercados, y que tan necesaria es combatir por parte de todos. Como en otras ocasiones se ha mantenido por parte del sector turístico, la reivindicación de aquellas cuestiones que afectan en especial a la falta de conectividad de nuestro destino con respecto a los mercados turísticos tanto nacionales como internacionales, que debe ser permanente, pero "mientras tanto estas se solventan, no podemos bajar la guardia y es necesario reforzar y realizar este tipo de acciones que vienen a mejorar el posicionamiento comercial".