Huelva celebra el 8M con más reivindicaciones que nadie en lo laboral

Huelva celebra el 8M con mucho que reivindicar. Por algo la mujer trabajadora en Huelva es la peor pagada del país, con un sueldo medio anual de 10.484 frente a los 12.755 euros de media de la mujer en Andalucía y muy lejos de la media española de 16.681 euros. El 40 por ciento de las mujeres trabajadoras onubenses cobran menos de 370 euros mensuales y un 24 por ciento más percibe menos del Salario Mínimo Interprofesional. También la brecha salarial es la más alta de España, un 32 por ciento con respecto a los hombres onubenses frente al 23,5 por ciento de la brecha salarial en Andalucía. Con una vida laboral media de 30 años, la mujer en Huelva cobra unos 200.000 euros menos que sus colegas varones. Copa también los trabajos temporales (70%) y 3 de cada 4 contratos parciales son a mujeres. Son datos que se repiten año tras año sin solución aparente.

Preocupante es también la cifra de mujeres víctimas de violencia de género en la provincia. El sistema VioGén del Ministerio del Interior tiene en seguimiento a 7.373 mujeres con fecha de enero de 2009.

Los datos hacen que las mujeres onubenses tengan más motivos que nadie para reivindicarse. Por eso, los sindicatos y el colectivo feminista Mujeres24horas hacen una llamamiento a la participación en la manifestación que partirá a las 19.00 horas de hoy desde el Antiguo Estadio colombino hasta la Plaza de las Monjas.

La responsable del Área de mujer y políticas de Igualdad de CCOO en Huelva, Carmen Arenas, achaca en parte esta discriminación a que los sectores más feminizados, como los encargados de los cuidados, son los peor pagados y pone como ejemplo que solo el 19% de las mujeres estudia alguna ingeniería.

Ante este panorama, CCOO exige una mesa de negociación que siente a Gobierno, sindicatos y empresarios para abordar la brecha salarial y la transparencia en la contratación y los salarios. "Hemos firmado el Pacto de Estado, pero si no se invierte en él, de nada sirve", señala Arenas.

A esta reivindicación se suma el secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire, quien exige una ley que obligue a las empresas de más de 50 trabajadores (y no solo a las de más de 250 como en la actualidad) a incluir planes de igualdad en sus convenios colectivos. También pide dotar de recursos a la ley contra la violencia de género, en definitiva, "dar una bofetada sin mano al Gobierno para que ponga la igualdad en su agenda".

El presidente de CSIF Huelva, Juan Manuel Quilón, va más allá y pide que estos planes de igualdad se incluyan en todas las empresas con independencia del número de empleadas. El CSIF, que se concentrará hoy en su sede a las 9,30 horas, considera que, además de una mesa de negociación a nivel estatal, se hacen necesarios controles por parte de la Junta de Andalucía y de la Inspección de Trabajo para que las empresas cumplas las leyes.

Mujeres24horas, que cumple un año este 8 de Marzo, quiere lograr la máxima visibilidad este día. La integrante del colectivo feminista onubense Laura Limón destaca tres patas de esta reivindicación: la huelga estudiantil para pedir la igualdad real-se concentran a las 12.00 horas en la Plaza de las Monjas- ; que se valorice el trabajo invisible de la mujer en el cuidado de los demás; y un paro en el consumo para poner de manifiesto cuestiones como la hipersexualización de la mujer o la tasa rosa (el sobrecoste de determinados productos de uso femenino). El colectivo, que se define como ecofeminista, quiere poner el acento en el consumo desaforado que está agotando los recursos naturales y en la explotación que padecen las mujeres del tercer mundo en el sector textil.

Contra el discurso de Vox

"En UGT no nos gusta la música que estamos escuchando desde el Gobierno andaluz, sostenido por el partido ultraderechista Vox, que no es que quieran avanzar, sino que quieren eliminar lo que se ha conseguido en materia de igualdad", dice Sebastián Donaire. En similares términos se expresa Carmen Arenas, que apoya al equipo del IES El Andévalo de Puebla de Guzmán denunciado por Vox por una actividad en la que querían que los niños y no las niñas saliesen unos minutos después al recreo para visibilizar la discriminación que sufren las mujeres: "No se puede atacar a personas que hacen medidas para sensibilizar a los niños sobre la igualdad. Se están quedando en lo anecdótico y no van a la raíz del problema". Laura Limón considera que el discurso de Vox es "una amenaza real" y pide a "las instituciones públicas, partidos políticos y medios de comunicación que intenten frenar a quienes solo hablan desde la mentira".