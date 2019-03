El All England echa de menos a Carolina Marín

Es el torneo más prestigioso del circuito mundial. Tanto que para los jugadores sólo una medalla en los Juegos Olímpicos o en un Campeonato del Mundo tiene más valor que ganar el All England de Birmingham.

Por eso es todo un honor que la organización del torneo británico se haya acordado de Carolina Marín, quien este año no podrá competir en Inglaterra por culpa de su grave lesión en la rodilla derecha.

"Te echamos de menos. El mayor espectáculo del bádminton estaba esperando la magia de la legendaria española Marín", ha señalado el perfil oficial de 'twitter' del All England. La onubense ganó este trofeo en 2015.

We miss you @CarolinaMarin

Badminton’s Greatest Show was waiting for some Marin Magic from our legendary 🇪🇸 Spaniard#AllEngland19 pic.twitter.com/4KV5bscAqG

— Yonex All England (@YonexAllEngland) 5 de marzo de 2019