¡Carolina Marín, levántate y anda!

Otro pequeño milagro en la recuperación de Carolina Marín. Un mes después de romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha, lesión que le obligó a pasar por quirófano, la reina del deporte onubense ya es capaz de andar.

Lo hace en una cinta ergométrica, también conocida como 'maquina de caminar', sobre la que avanza con paso firme, como puede observarse en el vídeo que la volantista ha colgado en sus redes sociales.

Día 32 - Hace un mes, en el hospital, esto parecía tan lejano... 🤩🚶‍♀️

Day 32 - One month ago, at the hospital, this looked so far... 🤩🚶‍♀️#PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/qmPptOnPzL

— Carolina Marín (@CarolinaMarin) 1 de marzo de 2019