Carolina Marín desafía a su lesión: “Quiero el oro en Tokio 2020”

Es el partido más difícil de su carrera, pero Carolina Marín está dispuesto a salir victoriosa. No importa el esfuerzo, el dolor, el sufrimiento y el tiempo que necesite invertir para ello. La mejor deportista de la historia de Huelva acabará por doblegar a la lesión que la mantiene lejos de las pistas.

"La motivación sigue estando ahí, no se nos ha ido. Ha habido dolor y sufrimiento y queda mucho por sufrir, pero tengo claro el objetivo", ha anunciado la Campeona Olímpica, triple Campeona Mundial y cuádruple Campeona Europea en una rueda de prensa celebrada en la sede del CSD, en Madrid.

"Cuando me dijeron que lo tenía roto (el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha), me rompí. Salí de la clínica llorando, pero rápidamente cambié el chip porque sé por anteriores lesiones que si me deprimo, la recuperación será más lenta", señala al respecto de su percance.

La onubense, que viene recortando los plazos de su recuperación, no se marca un tiempo para volver a la competición, pues "será cuando mi confianza y mi rodilla estén seguras al 200%". El primer objetivo es llegar al Mundial de Suiza, en agosto, y más allá, los JJOO de Tokio 2020.

"Esto no es el final, es un nuevo reto. Antes me dolían los músculos de entrenar y ahora me duele la rodilla, pero voy a seguir adelante porque quiero el oro en Tokio". Y no son sólo palabras, pues Carolina Marín pasa diez horas diarias en el CAR de Madrid, muleta en mano, para volver a ser la reina del bádminton mundial. ¿Alguien duda de que lo conseguirá?