Casto Márquez publica su primer disco, ‘Jaraysal’

Que los andevaleños tienen alma de artistas puede comprobarse en infinidad de ejemplos. Uno de ellos es el de Casto Márquez Ronchel, quien, tras una trayectoria creativa de indudable interés, lanza ahora su primer disco, titulado ‘Jaraysal’.

Se trata de la ópera prima discográfica en solitario de este paymoguero que atesora una amplia trayectoria en diversas facetas artísticas. Como literato, como autor de canciones y como poeta, la obra de Casto Márquez merece una atención especial.

Nacido en Huelva, su vinculación paterna y materna con Paymogo le hizo pasar gran parte de su infancia en el Andévalo. Su padre, Juan Nicolás Márquez, mereció una calle en Huelva por su dedicación como médico pediatra.

Su despertar creativo le llegó con sus años de estudio en la Universidad de Sevilla, durante los cuales conoció a músicos y escritores de la época, como Las Manos, Gualberto, Manuel Molina o Smah. Fue el mismísimo Alfonso Guerra, que dirigía el grupo de teatro Esperpento, el que le llamó para poner música y letras a obras de teatro. Así empezó su afición por componer y cantar. Mientras estuvo en la facultad, ofreció recitales en toda la Universidad y otros lugares como centros obreros, cuyo repertorio estaba compuesto por canciones del movimiento de la ‘Nova cançó catalana’, de los Ovidi Montllor, Pi de la Serra, Raimon o Luis Llach, así como poemas musicados por él de Miguel Hernández, Neruda, Alberti, Lorca o Juan Ramón Jiménez. La aportación de letras propias fue cada vez mayor. Sufrió la censura de la época, ya que, en 1972, el Gobernador Civil le prohibió cantar en los distintos pubs de Sevilla que acogían actuaciones de cantautores.

En 1984 le llamó Juan Peña ‘El Lebrijano’ para participar con letras de canciones para un disco suyo y, a partir de ahí, colaboró con él en sus últimos cinco discos. El último fue el dedicado a Gabriel García Márquez, y las composiciones que realizó Márquez estuvieron basadas en las obras del Nobel, sobre todo en los ‘Cuentos peregrinos’. Otros cantantes para los que ha compuesto canciones han sido Juan Manuel Soto, ‘Los Marismeños’, Tito Muñoz, ‘Rumores’, Regina, ‘Calle Botica’, David Peña Dorantes y un largo etcétera.

En otras facetas creativas, el autor paymoguero también ha publicado dos libros de poemas y uno de relatos cortos, y ha colaborado con la revista ‘Sistema’ y otras publicaciones.

Ahora, tras jubilarse y poder dedicar tiempo de nuevo a la composición, ha elaborado un disco propio, que se presentará a mediados de marzo en Huelva. Incluye canciones que cantaba hace muchos años, con poemas de Miguel Hernández y otras creaciones compuestas más recientemente. Abundan las canciones dedicadas a personas cercanas o reflexiones sobre temas sociales.

Según las propias palabras de Casto Márquez, “no me mueve ningún afán, solo dejar para mis hijos, nietos y amigos las cosas que me han tocado el alma de los sentimientos, las que me han preocupado o alegrado y aún lo hacen”.

En la presentación le acompañará un grupo de músicos onubenses dirigidos por Joaquín Brito, integrado por Bernd Voss, José María de Lepe, Alicia Gil, Rosa Lancis y su propio hermano, Juan Nicolás Márquez.

Con este disco, el artista andevaleño completa un círculo de gran valía creativa, ya que a sus creaciones para otros cantantes y libros publicados, suma ahora un cd que lo consagra como uno de los autores más prolíficos de la provincia de Huelva.