La AUGC denuncia que los guardias civiles del Puerto no tienen sillas dignas donde sentarse

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Huelva ha puesto en conocimiento de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de la Comandancia la situación en que se encuentran las sillas de las garitas que son utilizadas por los Guardias Civiles en la Compañía Fiscal del Puerto de Huelva. El colectivo denuncia que las sillas están en muy mal estado y han sido en algunos casos recogidas de puntos limpios y otras son desechos de otros organismos oficiales como Aduanas.

"Después de mas de año y medio, la situación sigue igual o incluso ha empeorado, sin que la propia Guardia Civil o la Autoridad Portuaria si es que estas son de dotación en las garitas haya solucionado el problema", asegura la nota

La AUGC aprovecha esta denuncia para recordar que ya la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, "supone un duro cambio en la política de personal y un importante perjuicio económico a los Guardia Civiles en el caso de tener la desgracia de caer enfermo o sufrir un accidente".

Según el documento distribuido por la AUGC, "el servicio de guardias de resguardo fiscal se presta las 24 horas del día, los 365 días del año y un elemento esencial es la silla de trabajo, tiene un uso muy intensivo, es sometida a diferentes tipos de esfuerzo, y ocasiona un lógico y natural desgaste. Dicho equipo es usado por multitud de hombres y mujeres de la Guardia Civil, con diferentes características físicas, en diferentes situaciones de servicio y con todo tipo de incidencias".

"Este uso intensivo, unido a la antigüedad de alguna de ellas, convierte a estos equipos de trabajo en elementos no seguros y representan un riesgo para l@s trabajadores de la Guardia Civil. En cuanto a la higiene, estas sillas de trabajo están construidas con distintos materiales, como la tela, plásticos y que no siempre son materiales transpirable y de calidad, que faciliten su lavado y desinfección con arreglo al uso intensivo al que se ven sometidas. En el caso concreto de las garitas del puerto de Huelva, consideramos necesitan un cambio por que algunas de ellas no se ajuntan a la normativa que se reseña posteriormente", añade el comunicado.