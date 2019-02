Adrián Soriano publica su primera novela: ‘El cielo no entiende de este amor’

now playing

Adrián Soriano García, hijo del escritor y dueño de la librería la Dama Culta, Manuel Jesús Soriano, acaba de publicar la novela 'El cielo no entiende de este amor'. Nacido en Huelva en 2001, siempre encontró refugio entre las historias que guardaba en su estantería. Desde siempre ha tenido inquietud por contar historias, viendo a su padre cómo escribía esas historias que a él le gustaban. A parte de la lectura, su gran pasión es el deporte. Actualmente cursa 2º de bachiller en el instituto Pintor Pedro Gómez, y quiere estudiar educación Física. 'El cielo no entiende de este amor' es su primera novela, pero sin ninguna duda, no será la última.

Sinopsis

Cuando Adrián empieza a cursar 2º de bachiller no espera encontrar al amor de su vida, Violeta, en su misma clase. Una serie de acontecimientos y la propia inercia del amor hará que está historia llene el corazón de los lectores. El cielo no entiende este amor… o eso creen ellos.

Amor es solo una palabra hasta que alguien llega para darle sentido…