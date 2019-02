Felicidad en Salmerón por las sensaciones del Recreativo

now playing

También José María Salmerón comparte la impresión de que el empate del Recreativo con el Ibiza tiene sabor a victoria. Aunque no por la clasificación y sí porque "las sensaciones han sido muy buenas en intensidad y en juego. Hemos llevado la iniciativa en todo momento y merecido ganar los tres puntos, estoy muy contento", señala el técnico albiazul.

En su análisis del encuentro, el preparador del Decano destaca que "ellos no han tenido ni una ocasión de gol. Ponían mucha gente por detrás de la pelota porque querían robar y salir rápido en ataque. Pero es verdad que con el empate a cero, en los últimos minutos han podido dar sensación de peligro", indica el entrenador del Recre.

Pese a este tropiezo, Salmerón subraya que "vamos en una línea muy marcada y en progresión, así podemos competir con cualquiera y así lo estamos haciendo". No obstante, lamenta que "para la semana que viene perdemos a tres jugadores por sanción. Pero no me preocupa por la plantilla que tenemos".