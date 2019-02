La psicóloga con mejor expediente de España: “Los casos para prisión permanente son minoría”

now playing

Con un currículo plagado de matrículas de honor, María Aparcero es una onubense graduada en Psicología que ha sido reconocida como el mejor expediente académico de España en el apartado de Ciencias de la Salud. María cursó los dos primeros cursos en la Universidad de Huelva, logró una beca Séneca para cursar el 3º año en la Universidad Complutense y otras dos becas para terminar 4º en Glasgow, Escocia, y Virginia, Estados Unidos. Tras terminar la carrera, hizo un máster en Criminología y Justicia Penal en Tennessee y está haciendo el doctorado en Fordham University, Nueva York, desde donde habla en conversación telefónica con diariodehuelva.es.

Su doctorado se centra en una combinación de la psicología clínica con la psicología forense. Lo que María Aparcero quiere es aplicar la investigación psicológica en el ámbito de la justicia criminal. Dice que casos como el de Mariluz, Marta del Castillo o Ruth y José le motivaron a querer estudiar a las personas que están en situación judicial para saber cuál es la mejor medida para ellos porque "una buena evaluación psicológica ayuda al sistema a utilizar mejor sus recursos".

Cree que hay determinados caracteres que hacen a unas personas más propensas que otras para cometer crímenes, pero niega que haya un perfil psicológico de asesino: "Lo que sale en la tele son estadísticas, lo aplican los policías, pero no los psicólogos. Lo que lleva a cometer un crimen está condicionado por factores individuales y por el contexto social, económico, cultural y político".

Convencida de que las personas pueden cambiar en la mayoría de los casos, es partidaria de facilitar la inserción y muestra sus dudas ante la aplicación de la prisión permanente revisable. "Hay casos muy particulares y específicos a los que quizás se les podría aplicar esa pena, pero son una minoría. Hay que analizar los casos individualmente antes de aplicar medidas tan punitivas", asegura.

También es consciente de que la gravedad de algunos casos ha desviado la balanza a favor del endurecimiento de las penas: "Es complicado tratar este tema con la sociedad porque se han dado casos extraordinarios y muy graves que quizás merezcan esas penas, pero la sociedad pide unas medidas con un conocimiento limitado y con argumentos emocionales y hay que tener cuidado a quien se le aplica". Pone como ejemplo el sistema penitenciario estadounidense, en el que la pena de muerte está vigente en algunos estados "y se ha matado a muchos inocentes, es horrible. Aquí, el sistema se basa en castigar y castigar y no está funcionado bien".

María Aparcero compagina las clases con trabajos. Realiza prácticas en la clínica de la Universidad e investigación en una cárcel. A cambio recibe una beca y un salario con el que vive "justita" en un pequeño apartamento en el Bronx. "Es una zona buena, un barrio muy normal en el que incluso he encontrado jamón serrano", señala contenta de que haya metro y autobús con los que poder moverse después de estar en el Sur de Estados Unidos, "donde si no tienes coche no puedes ni ir al súper".

Entre los estudios y los trabajos no tiene tiempo para mucho más porque el programa es muy intenso. Dice que a nivel de doctorado la educación es muy buena, no así en el grado, en el que el nivel es bajo comparado con la exigencia académica en las universidades europeas. Por eso está muy contenta de haber estudiado en España y concretamente en Huelva, donde la educación "es excelente y de calidad¨. Además, señala que proyectos de acción social como la Asociación ARO (antiguamente conocida como Alcohólicos Rehabilitados Onubenses) y los grupos de apoyos en el Hospital, ambos fundados y dirigidos por el Doctor Cristóbal Gangoso Aragón, le han llevado a querer emprender proyectos similares en Estados Unidos, y sobre todo le han enseñado el valor del altruismo y el poder del grupo para promover el bienestar psicosocial.

Para esta psicóloga, la Universidad de Huelva debería fomentar más lo que tiene, "celebrando y vendiendo sus éxitos y los de sus estudiantes porque muchas veces no valoramos suficientemente lo que tenemos". A los estudiantes les aconseja que se esfuercen mucho porque "aunque la nota no determina a un buen profesional, te ayuda a conseguir becas y ver mundo, lo que nos abre la mente a otras culturas y nos hace ser más respetuosos".