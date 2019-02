La fiscalía usará el dictamen de un juez de Huelva para dar un vuelco a casos de bebés robados en Madrid

El voto particular del Magistrado-Presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, José María Méndez Burguillos será llevado al Tribunal Supremo para intentar cambiar las tornas judiciales de esta problemática nacional

El voto particular del juez de Huelva José María Méndez Burguillos podría ser la esperanza para resolver cientos de casos de bebés robados no solo en la provincia de Huelva (donde se cifra en unos 300 posibles casos) si no en toda España, ya que el voto particular que este juez emitió para que se revisaran estos casos y que no se consideren como prescritos, no solo ha abierto la puerta del Tribunal Supremo a los onubenses, sino también, a otros casos abiertos en España y que pueden utilizar como argumento esta estrategia. El primero de ellos, según ha señalado el propio juez Méndez Burguillos, será en Madrid donde, tanto la Fiscalía como la acusación particular ya han anunciado que harán uso de este voto particular en el juicio que tendrá lugar en breve.

Así lo ha señalado el propio juez quien ha comentado que "pretendo con mi voto particular recogido en el Recurso de casación que el Tribunal Supremo se pronuncie, en el sentido de dejar sin efecto la declaración de prescripción, hecha inicialmente sin seguirse unas diligencias previas para determinar la naturaleza de los hechos denunciados y las posibles personas partícipes en un delito que puede calificarse de detención ilegal según el artículo 163 y 165 del Código Penal que establece pena a imponer en su mitad superior si la detención ilegal o secuestro fuere de un menor de edad o persona con discapacidad" consiguiéndose que por los juz-gados y tribunales de Huelva se de la debida tutela judicial que merecen las victimas".

Mendez Burguillos, en una entrevista publicada en la revista del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva a asegurado que "yo espero que el Supremo lo valore como un delito permanente, en el sentido de que sus efectos se producen después de la consumación, y además que se consideren como una detención ilegal del artículo 165 del Código Penal y que el cómputo de la prescripción se haga conforme con la petición de la Fiscalía General del Estado y como indico en mi voto particular, es decir, que se cuente desde que el su jeto tuvo conocimiento de la irregularidad de su filiación y así se verían muchos casos que no están prescritos. Pero esto es solo un deseo, ojalá sirva para que el TS unifique doctrina y sirva para algo, esa es la esperanza que me queda", ha afirmado.

Para Méndez Burguillos, "desde luego el Supremo no va a resolver el caso concreto que se plantea en Huelva, pero quizás veamos si el Tribunal Supremo se pronuncia en el sentido de que se incoen Diligencias Previas y en su caso seguir un procedimiento penal contra posibles autores y cooperadores de un delito de detención ilegal tipificado en los artículos 163 y 165 del Código Penal y por tanto no se vulnera el artículo 25 de la Constitución como dice lo contrario a mi tesis, que denuncian infracción del principio de prescripción, archivándose el asunto sin más, debiendo dar tutela efectiva a los familiares de las victimas que piden al juez instructor una mínima investigación siguiendo un procedimiento penal, sin perjuicio de la sentencia que proceda dentro de un procedimiento judicial".

El magistrado-presidente de la Sección tercera ha señalado que aún no conocemos nada del Tribunal Supremo sobre el recurso de Casación de Huelva, pero si no entrara a resolver dado que lo que se recurre es un auto inicial, no habría problema porque sí que va a entrar en el caso de Madrid en el que han calificado de detención ilegal la acción de los diversos personajes en la sección correspondiente de Madrid y cuya sentencia ha sido recurrida también al Tribunal Supremo. A mí me han pedido de la Fiscalía y uno de los recurrentes el voto particular de Huelva y me han comunicado que van a plantear en el recurso el problema de Huelva de si cabe o no calificar los hechos de detención ilegal, ha afirmado.