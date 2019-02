El mercado de invierno no ha terminado para el Recreativo

now playing

El mercado de invierno no sólo vive de las altas y bajas de jugadores. Junto a los fichajes, las presentaciones forman parte también de su paisaje. Y en este sentido, enero no terminará para el Recreativo de Huelva hasta que el club no realice la puesta de largo de todas sus incorporaciones.

Un ritual por el que ya pasó Chico Díaz, y por el que en breve pasarán Jesús Valentín y Charaf, las dos adquisiciones realizadas por el Decano en el último día del plazo. La presentación oficial de ambos futbolistas tendrá lugar mañana jueves, a las 12.30 horas, en el Nuevo Colombino.

En cuanto al mercado propiamente dicho, el Recre dispone de licencias libres de sobra como para poder incorporar a varios jugadores sub-23 que se encuentren en paro, pero tanto la dirección deportiva, todavía liderada por Óscar Carazo, como la directiva, descartan realizar más fichajes.