Boris Izaguirre arrasa en la UHU con ‘Tiempo de Tormentas’

El escritor y presentador Boris Izaguirre disertó sobre su vida y su trayectoria profesional arropado por cientos de onubenses

Cual ciclón tropical, el huracán Boris (Izaguirre) llegó al Salón de Actos de la Facultad de Derecho del Campus de El Carmen arrasando con su simpatía, profesionalidad y cercanía y cautivó a todos los presentes que abarrotaron el acto.

El venezolano, justo antes de encontrarse con sus seguidores, atendió a los medios de comunicación y apuntó que se considera “en parte onubense porque las naves descubridoras salieron desde aquí. Me maravilla venir a Huelva porque me cautiva su luz y su gente, aparte de su gastronomía”. “Empezar el año aquí, aunque sea febrero, es maravilloso porque después de un año de la publicación de mi libro ‘Tiempo de Tormentas’ vuelve a tomar importancia por la situación que se está viviendo en mi país”.

Respecto a la situación que actualmente vive Venezuela, Izaguirre explicó que “es difícil la situación actual, mi madre ya dijo en su lecho de muerte que nació en una dictadura y murió en otra, y parece que con Guaidó esto va a cambiar. Todos hemos recuperado una fuerza para recuperar nuestro país y la ilusión y esperanza de poder vivir y disfrutar nuestra Venezuela”.

La vicerrectora de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales Joaquina Castillo fue la encargada de conducir la presentación y el acto en el que Boris Izaguirre compartió vida personal y profesional con los presentes.

Izaguirre disertó sobre su paso por la televisión, tanto española como norteamericana, pero la parte que más emocionó a los presentes fue el relato de detalles de su vida, de sus historias de pequeño en Venezuela y sus vivencias con respecto a la sociedad en la que vive. Entre estas anécdotas, el escritor defendió la erradicación del machismo porque “es muy importante darle a la mujer su papel, porque son verdaderas protagonistas de nuestra sociedad, el alma de la sociedad es femenina”.

Entre las vivencias que han inspirado su libro ‘Tiempo de Tormentas’, Boris recordó su relación tan estrecha con la Pantera Rosa, porque “yo camino como la pantera rosa, empecé a entender que teníamos mucho en común; mi dislexia provocaba la frustración de no poder acabar los ejercicios que me mandaban como acabar esos círculos infinitos, siempre me pareció tremendamente injusto para mi madre y su vida ocupadísima. Sin embargo, la televisión y los superhéroes me hicieron mucha compañía, porque estaba convencido que en la doble personalidad de los superhéroes, una de estas personalidades era gay como yo”.

Sin duda, la presencia literaria de Boris Izaguirre se hizo corta para todos los presentes que aplaudieron y rieron las anécdotas tan personales que hacen de este venezolano un personaje muy querido por todos.

Las presencias literarias del Área de Cultura de la Universidad de Huelva acerca a la comunidad universitaria y sociedad onubense a escritores tan relevantes como Izaguirre. Una programación cultural que se puede consultar en: www.uhu.es/cultura